تدشين محطة فوطوضوئية بمدرسة المهندسين بالمنستير في إطار ابرنامج الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e89f1170ffe4.31151322_jmifkhleopqgn.jpg width=100 align=left border=0>

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع بكاري امس الخميس بمقر المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير أنه تم إلى حد الآن تركيز حوالي 400 محطة فوطوضوئية لانتاج الكهرباء في 370 مؤسسة عمومية تابعة ل20 وزارة، أي حوالي 10بالمائة من جملة المؤسسات العمومية.



وأضاف في تصريح إعلامي بمناسبة إشرافه على فعاليات اليوم المفتوح وتدشين المحطة الفوطوضوئية التي تم تركيزها بالمدرسة في اطار برنامج الانتقال الطافي داخل المؤسسات العمومية، أنه سيتم بداية من سنة 2026 تعميم هذا البرنامج على كل المؤسسات العمومية.









وبين البكاري أن برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية الذي يمتد على خمس سنوات 2021/ 2026 بكلفة تقديرية تناهز 200 م د ،سيمكن من تركيز محطات طاقة شمسية للانتاج الذاتي للكهرباء، وتنفيذ مشاريع نجاعة طاقية بالمؤسسات العمومية

ولفت إلى أن طاقة انتاج المحطات الطاقية التي وقع تركيزها إلى حد الآن بلغت حدود 40 ميغاوات بزيادة 10 ميغاوات عن الهدف المرسوم والمقدر ب30 ميغاوات، وذلك بجهود ومعدات تونسية صرفة.



من جهته ،أوضح رئيس جامعة المنستير ،كمال شرادة أن 7 مؤسسات جامعية بجامعة الوسط منها خمس مؤسسات في ولاية المنستير تمتعت إلى حد الآن بتمويل في إطار مشروع الانتقال الطاقي TEEP وبلغت نسبة تغطية حاجياتها من الكهرباء حوالي 20 بالمائة، ومن المنتظر أن تصل النسبة إلى حدود 100بالمائة وبين البكاري أن برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية الذي يمتد على خمس سنوات 2021/ 2026 بكلفة تقديرية تناهز 200 م د ،سيمكن من تركيز محطات طاقة شمسية للانتاج الذاتي للكهرباء، وتنفيذ مشاريع نجاعة طاقية بالمؤسسات العموميةولفت إلى أن طاقة انتاج المحطات الطاقية التي وقع تركيزها إلى حد الآن بلغت حدود 40 ميغاوات بزيادة 10 ميغاوات عن الهدف المرسوم والمقدر ب30 ميغاوات، وذلك بجهود ومعدات تونسية صرفة.من جهته ،أوضح رئيس جامعة المنستير ،كمال شرادة أن 7 مؤسسات جامعية بجامعة الوسط منها خمس مؤسسات في ولاية المنستير تمتعت إلى حد الآن بتمويل في إطار مشروع الانتقال الطاقي TEEP وبلغت نسبة تغطية حاجياتها من الكهرباء حوالي 20 بالمائة، ومن المنتظر أن تصل النسبة إلى حدود 100بالمائة