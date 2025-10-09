البنك المركزي يطلق منصة رقمية لمعالجة مطالب تراخيص عمليات الصرف عن بُعد

أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، منشورًا جديدًا يضبط من خلاله إجراءات إيداع ومعالجة مطالب الترخيص المتعلقة بعمليات الصرف عن بُعد، وذلك في إطار رقمنة الخدمات المالية وتعزيز الشفافية في المعاملات.



وبمقتضى هذا المنشور، أصبح بإمكان الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو من يمثلهم قانونًا إيداع مطالب الترخيص عبر منصّة رقمية مؤمّنة يشرف البنك المركزي على تسييرها:



إجراءات مبسطة ومتابعة إلكترونية



قرارات إلكترونية موثّقة ومرقمنة



فترة انتقالية قبل الإلزام الرقمي



ينصّ المنشور على ضرورةعلى المنصة وتحميلوفق دليل استعمال يمكن تنزيله مجانًا من الموقع نفسه. كما يمكن للبنك المركزي، عند الحاجة،عبر المنصة ذاتها.ويُصدر البنك قراراته في شكلين:: إذا لم تتضمّن العملية تحويل أموال إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين في تونس.: إذا نتج عن العملية تحويل مبالغ مالية من تونس إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين منتصبين بالبلاد.يتمّعبر المنصة في شكلومزوّدة، بما يتيح التثبت من صحتها مباشرة على موقع البنك المركزي.وتبقىمن تاريخ صدورها، وتُعتبرإذا لم يقع استعمالها خلال هذه الفترة.ووفقًا للفصل السابع من المنشور، يمكن لطالبي الترخيصإيداع مطالبهم إمّا عبر المنصة الرقمية، أو مباشرة، أو عبربالنسبة للوسطاء المقبولين.أما، فستُقبلعبر المنصة الرقمية الجديدة.ويأتي هذا الإجراء في إطارلدعمفي القطاع المالي وتبسيط الخدمات لفائدة المتعاملين مع المنظومة النقدية الوطنية.