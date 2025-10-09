توننداكس يلتقط أنفاسه في إقفال الخميس ويتجه صعودا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

التقطت بورصة تونس أنفاسها، في إقفال، الخميس، وتمكن مؤشرها المرجعي من الإرتفاع مجددا، بنسبة 0،1 بالمائة، وبلغ مستوى 12311 نقطة، دون أن تتجاوز المبادلات 4،2 مليون دينار. وشهد المؤشر المرجعي للبورصة تحسّنا في أدائه منذ بداية سنة 2025، بنسبة 24،4 بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة، "التونسيّة للأوراق المالية".



وعاد أفضل أداء لسهم سيتي كار، وزاد سعره، بنسبة 3،7 بالمائة، وأقفل عند 19،900 دينار، وسط معاملات على السهم قدّرت ب134 ألف دينار.

