توننداكس يلتقط أنفاسه في إقفال الخميس ويتجه صعودا
التقطت بورصة تونس أنفاسها، في إقفال، الخميس، وتمكن مؤشرها المرجعي من الإرتفاع مجددا، بنسبة 0،1 بالمائة، وبلغ مستوى 12311 نقطة، دون أن تتجاوز المبادلات 4،2 مليون دينار. وشهد المؤشر المرجعي للبورصة تحسّنا في أدائه منذ بداية سنة 2025، بنسبة 24،4 بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة، "التونسيّة للأوراق المالية".
وعاد أفضل أداء لسهم سيتي كار، وزاد سعره، بنسبة 3،7 بالمائة، وأقفل عند 19،900 دينار، وسط معاملات على السهم قدّرت ب134 ألف دينار.
وسجل سعر سهم تأمينات ستار ارتفاعا، بنسبة 3،6 بالمائة، وأنهى الحصّة في حدود 227،000 دينار. وبلغت قيمة تبادل السهم ب125 ألف دينار.
وكان سهم التجاري بنك الأكثر تداولا خلال الحصّة، واستحوذ على معاملات بقيمة 1،1 مليون دينار. وراوح السهم مكانه وحافظ على سعر 61 دينار.
وتكبّد سهم التونسيّة للإيجار أعلى الخسائر، وفقد 4،6 بالمائة من قيمته، وأقفل عند مستوى 31 دينار. وقدّرت المعاملات على السهم ب400 ألف دينار.
وتقهقر سهم مونوبري، بنسبة 2،7 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 6،250 دينار. ولم تتجاوز قيمة تبادل السهم 170 ألف دينار.
