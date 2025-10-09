Babnet   Latest update 23:06 Tunis

توننداكس يلتقط أنفاسه في إقفال الخميس ويتجه صعودا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 19:45 قراءة: 0 د, 47 ث
      
التقطت بورصة تونس أنفاسها، في إقفال، الخميس، وتمكن مؤشرها المرجعي من الإرتفاع مجددا، بنسبة 0،1 بالمائة، وبلغ مستوى 12311 نقطة، دون أن تتجاوز المبادلات 4،2 مليون دينار. وشهد المؤشر المرجعي للبورصة تحسّنا في أدائه منذ بداية سنة 2025، بنسبة 24،4 بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة، "التونسيّة للأوراق المالية".

وعاد أفضل أداء لسهم سيتي كار، وزاد سعره، بنسبة 3،7 بالمائة، وأقفل عند 19،900 دينار، وسط معاملات على السهم قدّرت ب134 ألف دينار.

وسجل سعر سهم تأمينات ستار ارتفاعا، بنسبة 3،6 بالمائة، وأنهى الحصّة في حدود 227،000 دينار. وبلغت قيمة تبادل السهم ب125 ألف دينار.

وكان سهم التجاري بنك الأكثر تداولا خلال الحصّة، واستحوذ على معاملات بقيمة 1،1 مليون دينار. وراوح السهم مكانه وحافظ على سعر 61 دينار.
وتكبّد سهم التونسيّة للإيجار أعلى الخسائر، وفقد 4،6 بالمائة من قيمته، وأقفل عند مستوى 31 دينار. وقدّرت المعاملات على السهم ب400 ألف دينار.
وتقهقر سهم مونوبري، بنسبة 2،7 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 6،250 دينار. ولم تتجاوز قيمة تبادل السهم 170 ألف دينار.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316362


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
28°-21
27°-21
29°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1108,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    