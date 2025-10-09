Babnet   Latest update 23:06 Tunis

وزير الصحة يبحث مع نظيره الايطالي تحديث مذكرة التفاهم بين الطرفين وفتح آفاق تعاون جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7f8263b1401.18455977_nmojklhfpegqi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 18:58 قراءة: 0 د, 24 ث
      
بحث وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، مع نظيره الإيطالي، أورازيو شيلاتشي، اليوم الخميس، خلال لقاء جمعهما بمدينة تيرامو الايطالية، على هامش مشاركته في قمة "صحة واحدة"، سبل تجديد وتحديث مذكرة التفاهم بين الوزارتين، بما يتماشى مع التطورات الطبية الحديثة وفتح آفاق تعاون جديدة، حسب بلاغ لوزارة الصحة.

وتناول اللقاء عدّة مسائل صحية منها مكافحة مقاومة المضادات الحيوية والطبّ البيطري ودوره في الصحة الواحدة والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتصنيع الدوائي وتطوير الشراكة في طبّ الولدان وطب الاستعجالي والتوأمة بين المستشفيات والهياكل العلمية الصحية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316358


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
28°-21
27°-21
29°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1108,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    