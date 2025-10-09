وزير الصحة يبحث مع نظيره الايطالي تحديث مذكرة التفاهم بين الطرفين وفتح آفاق تعاون جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7f8263b1401.18455977_nmojklhfpegqi.jpg width=100 align=left border=0>

بحث وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، مع نظيره الإيطالي، أورازيو شيلاتشي، اليوم الخميس، خلال لقاء جمعهما بمدينة تيرامو الايطالية، على هامش مشاركته في قمة "صحة واحدة"، سبل تجديد وتحديث مذكرة التفاهم بين الوزارتين، بما يتماشى مع التطورات الطبية الحديثة وفتح آفاق تعاون جديدة، حسب بلاغ لوزارة الصحة.



وتناول اللقاء عدّة مسائل صحية منها مكافحة مقاومة المضادات الحيوية والطبّ البيطري ودوره في الصحة الواحدة والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتصنيع الدوائي وتطوير الشراكة في طبّ الولدان وطب الاستعجالي والتوأمة بين المستشفيات والهياكل العلمية الصحية.