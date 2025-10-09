مدنين: انطلاق العمل الفعلي لوحدة المفراس بالمستشفى الجهوي بجرجيس ضمن خدمات التصوير الطبي عن بعد دون انقطاع

انطلق، اليوم الخميس، العمل الفعلي بوحدة المفراس (السكانير) بالمستشفى الجهوي بجرجيس من ولاية مدنين، وذلك بعد استكمال تركيز آلة جديدة بكلفة تناهز مليونا و700 الف دينار ستتكفل بتغطية خدمات التصوير الطبي عن بعد على مدى 24 ساعة كامل أيام الاسبوع، وفق الادارة الجهوية للصحة بمدنين.



وفي سياق متّصل، انطلق أمس الاربعاء عمل وحدة التصوير الطبي البانورامي بذات المستشفى إثر تركيز آلة جديدة، وذلك في اطار تقريب الخدمات في مجال طب الاسنان ونجاعة الخدمات الصحية، وفق نفس المصدر.



وكان المستشفى الجهوي بجرجيس قد دخل مؤخرا في برنامج طب الاختصاص عن بعد من خلال انطلاقه في تأمين خدمات في اختصاص امراض الغدد والسكري، واختصاص أمراض التغذية، مع برمجة اختصاصات أخرى كأمراض الروماتيزم والمفاصل والامراض الجلدية، لتغطية النقص في هذه الاختصاصات غير الموجودة بالمستشفى.وتمثل هذه الانجازات خطوات هامة نحو تحسين خدمات الصحة بالجهة، والارتقاء بها الى المستوى الافضل من النجاعة، وتقريبها من المواطن تحقيقا للعدالة الصحية، ليشهد هذا المستشفى مع الانتهاء من عدة مشاريع نقلة نوعية هامة في اتجاه خدمات صحية افضل ترتقي الى حجم انتظارات اهالي المنطقة، ومنها توسعة قسم الصيدلية، وتهيئة اقسام استشفائية، وصيانة الشبكة الكهربائية، وبناء جناح لقسم جراحة العظام، وتهيئة قسم الاستعجالي، وصيانة قسم التوليد، وفق معطيات تم الكشف عنها في جلسة سابقة مخصّصة لمتابعة المشاريع.