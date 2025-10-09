Babnet   Latest update 23:06 Tunis

مدنين: انطلاق العمل الفعلي لوحدة المفراس بالمستشفى الجهوي بجرجيس ضمن خدمات التصوير الطبي عن بعد دون انقطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7f6d1ca6795.72528290_lfpmeioqjknhg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 20:23 قراءة: 0 د, 57 ث
      
انطلق، اليوم الخميس، العمل الفعلي بوحدة المفراس (السكانير) بالمستشفى الجهوي بجرجيس من ولاية مدنين، وذلك بعد استكمال تركيز آلة جديدة بكلفة تناهز مليونا و700 الف دينار ستتكفل بتغطية خدمات التصوير الطبي عن بعد على مدى 24 ساعة كامل أيام الاسبوع، وفق الادارة الجهوية للصحة بمدنين.

وفي سياق متّصل، انطلق أمس الاربعاء عمل وحدة التصوير الطبي البانورامي بذات المستشفى إثر تركيز آلة جديدة، وذلك في اطار تقريب الخدمات في مجال طب الاسنان ونجاعة الخدمات الصحية، وفق نفس المصدر.

وكان المستشفى الجهوي بجرجيس قد دخل مؤخرا في برنامج طب الاختصاص عن بعد من خلال انطلاقه في تأمين خدمات في اختصاص امراض الغدد والسكري، واختصاص أمراض التغذية، مع برمجة اختصاصات أخرى كأمراض الروماتيزم والمفاصل والامراض الجلدية، لتغطية النقص في هذه الاختصاصات غير الموجودة بالمستشفى.


وتمثل هذه الانجازات خطوات هامة نحو تحسين خدمات الصحة بالجهة، والارتقاء بها الى المستوى الافضل من النجاعة، وتقريبها من المواطن تحقيقا للعدالة الصحية، ليشهد هذا المستشفى مع الانتهاء من عدة مشاريع نقلة نوعية هامة في اتجاه خدمات صحية افضل ترتقي الى حجم انتظارات اهالي المنطقة، ومنها توسعة قسم الصيدلية، وتهيئة اقسام استشفائية، وصيانة الشبكة الكهربائية، وبناء جناح لقسم جراحة العظام، وتهيئة قسم الاستعجالي، وصيانة قسم التوليد، وفق معطيات تم الكشف عنها في جلسة سابقة مخصّصة لمتابعة المشاريع.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316356


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
28°-21
27°-21
29°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1108,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    