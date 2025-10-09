Babnet   Latest update 23:06 Tunis

الكاف: بلدية الزعفران بالكاف الشرقية تستكمل إنجاز كلّ مشاريعها المبرمجة للسنة الحالية (كاتب عام البلدية)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kef2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 19:51 قراءة: 0 د, 37 ث
      
نجحت بلدية الزعفران بالكاف الشرقية في انجاز كل مشاريعها المبرمجة للسنة الحالية والبالغة كلفتها الجملية بحوالي 5 ملايين دينار، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس،  الكاتب العام المكلف بتسيير هذه البلدية محمد الطاهر بن علي. 

وقال بن علي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البلدية استكملت إنجاز 5 مشاريع مختلفة تتصل  بتعبيد  الطرقات داخل محيط المنطقة وفي بعض التجمعات السكنية التابعة لها،  وتركيز التنوير العمومي بعدد اخر من التجمعات الصغرى على غرار مناطق مقرة، وبومفتاح، وسيدي منصور، وبوجريدة ، إضافة إلى شراء معدات  تتصل بتحسين سير العمل البلدي  وترقية الخدمات المسداة  لفائدة المواطنين، وفق تعبيره. 



وأشار إلى مساهمة البلدية في انجاز مشروع تحسين شبكة توزيع  الماء الصالح للشرب بمنطقة وادي السواني، والذي أوكلت مهمة إنجازه إلى  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وستساهم البلدية فيه بـمبلغ 50 ألف دينار  متأتية  من الأموال التي يخصصها  صندوق القروض لفائدة الجماعات المحلية. 


