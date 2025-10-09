الكاف: بلدية الزعفران بالكاف الشرقية تستكمل إنجاز كلّ مشاريعها المبرمجة للسنة الحالية (كاتب عام البلدية)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kef2017.jpg width=100 align=left border=0>

نجحت بلدية الزعفران بالكاف الشرقية في انجاز كل مشاريعها المبرمجة للسنة الحالية والبالغة كلفتها الجملية بحوالي 5 ملايين دينار، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، الكاتب العام المكلف بتسيير هذه البلدية محمد الطاهر بن علي.



وقال بن علي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البلدية استكملت إنجاز 5 مشاريع مختلفة تتصل بتعبيد الطرقات داخل محيط المنطقة وفي بعض التجمعات السكنية التابعة لها، وتركيز التنوير العمومي بعدد اخر من التجمعات الصغرى على غرار مناطق مقرة، وبومفتاح، وسيدي منصور، وبوجريدة ، إضافة إلى شراء معدات تتصل بتحسين سير العمل البلدي وترقية الخدمات المسداة لفائدة المواطنين، وفق تعبيره.

