المهدية: أكثر من 200 تجمع سكاني يستفيدون من برنامج فكّ العزلة والتنمية المحلية
أكدت رئيسة دائرة الإعلام والندوات بولاية المهدية، ليلى بوعلوشة ، أن 213 تجمعًا سكانيًا بمختلف مناطق الجهة استفادوا من برنامج فك العزلة، الذي أطلقه والي الجهة أنيس العذاري منذ توليه مهامه في سبتمبر 2024.
برنامج ميداني يربط التنمية بالجهات الريفية
برنامج ميداني يربط التنمية بالجهات الريفية
وأوضحت بوعلوشة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البرنامج يهدف إلى تسهيل تنقّل المواطنين والمنتجات والخدمات من خلال تهيئة المسالك الريفية ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه ينفَّذ عبر البلديات بالتنسيق مع المجالس المحلية، وبتمويل من الميزانيات البلدية.
وأضافت أن البلديات الـ18 بالجهة رصدت خلال ميزانية سنة 2024 أكثر من 600 ألف دينار لتهيئة وتعبيد 40 كلم و355 مترًا من المسالك لفائدة 88 تجمعًا سكانيًا.
أما في ميزانية 2025، فقد ارتفع المبلغ المرصود إلى نحو 682 ألف دينار، لتشمل الأشغال تهيئة 88 كلم و22 مترًا من الطرق والمسالك لفائدة 125 تجمعًا سكانيًا إضافيًا.
تحسين التنقل والخدمات في العمق الريفيوبيّنت المتحدثة أن البرنامج شمل المسالك الريفية والطرقات والأحياء والمناطق الداخلية ذات العمق الريفي الكبير، مشددة على أن فك العزلة لا يعني فقط إزالة العوائق الطبيعية كالأوحال أو السيول، بل هو “فتح الطريق أمام التنمية للمناطق المحرومة”.
وأوضحت أن العديد من التلاميذ بالمناطق الريفية كانوا يُحرمون من الوصول إلى المؤسسات التربوية خلال فصل الشتاء بسبب صعوبة التنقل وغياب وسائل النقل، كما يواجه الفلاحون ومربّو الماشية مشاكل في نقل منتجاتهم وتسويقها والتزود بالأعلاف، إضافة إلى صعوبة إسعاف المرضى في بعض التجمعات البعيدة.
انعكاسات اجتماعية وتنموية مباشرةوأكدت بوعلوشة أن هذا البرنامج أعاد للمواطنين حقهم في الاندماج بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، وضمن تحسين النفاذ إلى الخدمات الإدارية والصحية والتعليمية دون عوائق.
وأضافت أن تنفيذ البرنامج ساهم في خلق تفاعل إيجابي وتقاسم للأهداف بين والي الجهة والمجالس المحلية، معتبرة أن المرحلة القادمة ستشهد مواصلة العمل خلال سنة 2026 لتعزيز المكاسب وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في ولاية المهدية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316345