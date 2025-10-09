Babnet   Latest update 23:06 Tunis

المهدية: أكثر من 200 تجمع سكاني يستفيدون من برنامج فكّ العزلة والتنمية المحلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7d896273f12.79756405_lmkjgoienhpfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 21:12 قراءة: 1 د, 25 ث
      
أكدت رئيسة دائرة الإعلام والندوات بولاية المهدية، ليلى بوعلوشة ، أن 213 تجمعًا سكانيًا بمختلف مناطق الجهة استفادوا من برنامج فك العزلة، الذي أطلقه والي الجهة أنيس العذاري منذ توليه مهامه في سبتمبر 2024.

برنامج ميداني يربط التنمية بالجهات الريفية


وأوضحت بوعلوشة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البرنامج يهدف إلى تسهيل تنقّل المواطنين والمنتجات والخدمات من خلال تهيئة المسالك الريفية ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه ينفَّذ عبر البلديات بالتنسيق مع المجالس المحلية، وبتمويل من الميزانيات البلدية.


وأضافت أن البلديات الـ18 بالجهة رصدت خلال ميزانية سنة 2024 أكثر من 600 ألف دينار لتهيئة وتعبيد 40 كلم و355 مترًا من المسالك لفائدة 88 تجمعًا سكانيًا.
أما في ميزانية 2025، فقد ارتفع المبلغ المرصود إلى نحو 682 ألف دينار، لتشمل الأشغال تهيئة 88 كلم و22 مترًا من الطرق والمسالك لفائدة 125 تجمعًا سكانيًا إضافيًا.

تحسين التنقل والخدمات في العمق الريفي

وبيّنت المتحدثة أن البرنامج شمل المسالك الريفية والطرقات والأحياء والمناطق الداخلية ذات العمق الريفي الكبير، مشددة على أن فك العزلة لا يعني فقط إزالة العوائق الطبيعية كالأوحال أو السيول، بل هو “فتح الطريق أمام التنمية للمناطق المحرومة”.

وأوضحت أن العديد من التلاميذ بالمناطق الريفية كانوا يُحرمون من الوصول إلى المؤسسات التربوية خلال فصل الشتاء بسبب صعوبة التنقل وغياب وسائل النقل، كما يواجه الفلاحون ومربّو الماشية مشاكل في نقل منتجاتهم وتسويقها والتزود بالأعلاف، إضافة إلى صعوبة إسعاف المرضى في بعض التجمعات البعيدة.

انعكاسات اجتماعية وتنموية مباشرة

وأكدت بوعلوشة أن هذا البرنامج أعاد للمواطنين حقهم في الاندماج بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، وضمن تحسين النفاذ إلى الخدمات الإدارية والصحية والتعليمية دون عوائق.
وأضافت أن تنفيذ البرنامج ساهم في خلق تفاعل إيجابي وتقاسم للأهداف بين والي الجهة والمجالس المحلية، معتبرة أن المرحلة القادمة ستشهد مواصلة العمل خلال سنة 2026 لتعزيز المكاسب وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في ولاية المهدية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316345


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
28°-21
27°-21
29°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1108,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    