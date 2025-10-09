يوم 15 أكتوبر آخر أجل للترشح للخطة مدير فني لمهرجان أيّام قرطاج الموسيقيّة في دورته الحادية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/jmc.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت المؤسّسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتّظاهرات الثّقافيّة والفنيّة أن يوم 15 أكتوبر 2025 هو آخر أجل لقبول الترشحات لخطة مدير فني للدورة الـ11 لمهرجان أيّام قرطاج الموسيقيّة.

وجاء في بلاغ الإعلان الذي كانت نشرته المؤسسة منذ أيام بخصوص فتح باب الترشح، حرص المؤسسة "على ضمان جودة البرمجة الفنية وتطوير هوية المهرجان".

ويشترط أن يكون للراغبين في الترشح خبرة في المجال الموسيقي أو الثقافي، فضلا عن الجمع بين الخبرة في الفن والثقافة وإدارة المهرجانات، ومعرفة واسعة بالمشهد الموسيقي الوطني والجهوي والعالمي، وقدرة على تصميم برمجة فنية متنوعة ومبتكرة.

