يوم 15 أكتوبر آخر أجل للترشح للخطة مدير فني لمهرجان أيّام قرطاج الموسيقيّة في دورته الحادية عشرة

Publié le Jeudi 09 Octobre 2025
      
أعلنت المؤسّسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتّظاهرات الثّقافيّة والفنيّة أن يوم 15 أكتوبر 2025 هو آخر أجل لقبول الترشحات لخطة مدير فني للدورة الـ11 لمهرجان أيّام قرطاج الموسيقيّة.
وجاء في بلاغ الإعلان الذي كانت نشرته المؤسسة منذ أيام بخصوص فتح باب الترشح، حرص المؤسسة "على ضمان جودة البرمجة الفنية وتطوير هوية المهرجان".
ويشترط أن يكون للراغبين في الترشح خبرة في المجال الموسيقي أو الثقافي، فضلا عن الجمع بين الخبرة في الفن والثقافة وإدارة المهرجانات، ومعرفة واسعة بالمشهد الموسيقي الوطني والجهوي والعالمي، وقدرة على تصميم برمجة فنية متنوعة ومبتكرة.

كما يتعين توفر مهارات في إدارة الفرق الفنية والتنسيق مع الهياكل التنظيمية. ويعدّ تولي خطة إدارة أو عضوية في لجنة تنظيم مهرجان أو تظاهرة دولية يُعد امتيازاً، إلى جانب إتقان اللغات (العربية والفرنسية/الإنقليزية).

وتتضمن المهام الرئيسية للمدير الفني إعداد التصوّر العام للبرمجة الفنية للمهرجان، وضبط برنامج الدورة والعمل على تنفيذه بكل حرفية وإتقان، والعمل على مزيد إشعاع التظاهرة بالداخل والخارج، وتحديد الخطة الاتصالية للتظاهرة والإشراف على تنفيذها. كما يتولى برمجة العروض الفنية للمهرجان والقيام بجميع التدابير والإجراءات اللازمة في الغرض بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
ومن مهامه أيضا تحديد الحاجيات المادية والبشرية الضرورية الكفيلة بإنجاح الدورة واختيار الأطراف المساهمة في تنظيمها وذلك بالتنسيق والتشاور مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، وتقديم ميزانيّة تقديريّة لإنجاز التّظاهرة مع الحرص على التقيد بالميزانية المرصودة للتظاهرة، وفق ما جاء في بلاغ المؤسسة.
ويجب أن يحتوي الملف على مطلب ترشح وسيرة ذاتية مفصلة مرفقة بالمؤيّدات ومقترح تصوّري مختصر لبرمجة المهرجان (2-3 صفحات). وتُوجَّه الملفات إلى عنوان البريد الالكتروني للمهرجان: candidature@jmc.tn
ومن المنتظر أن تتولى لجنة تعيّن في الغرض دراسة الملفات والقيام بالمقابلات مع المترشحين المقبولين، ليقع لاحقاً الإعلان عن المدير الفني للدورة القادمة وفق ما جاء في نص البلاغ.


الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
