زغوان: الشروع خلال الأسبوع المقبل في أشغال البنية التحتية لمشروع تهذيب مدينة صواف (وكالة التهذيب العمراني)

تشرع وكالة التهذيب والتجديد العمراني في غضون الأسبوع المقبل في إنجاز أشغال البنية التحتية لمشروع تهذيب مدينة صواف بزغوان، وذلك بعد أن تم تسليم الإذن بالتنفيذ للمقاولة المكلفة، وفق المدير الجهوي للوكالة فيصل بن علي

وأوضح بن علي، في تصريح لوكالة "وات" أن المشروع يندرج في إطار مشاريع الجيل الثاني من تهذيب وإدماج الأحياء السكنية ويتضمن 3 عناصر تتعلق بالتجهيزات الجماعية وتحسين السكن والبنية التحتية بكلفة جملية قدرت بـ8.5 ملايين دينار.

ويشمل عنصر البنية التحتية تعبيد الطرقات والأرصفة بكافة الأحياء، وتجديد شبكة الماء الصالح للشرب، وتهيئة مناطق خضراء ستكون فضاءات للعائلات نظرا لغياب مثل هذه المرافق بمنطقة صواف، وذلك بكلفة أشغال قدرت بـ4.8 ملايين دينار.

