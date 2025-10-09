Babnet   Latest update 23:06 Tunis

مدينة العلوم بتونس تنظم يوم 18 أكتوبر الجاري تظاهرة علمية للاحتفال بالاسبوع العالمي للفضاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 14:12 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تنظم مدينة العلوم بتونس، يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، تظاهرة علمية للاحتفال بالاسبوع العالمي للفضاء .

وسيتم خلال هذه التظاهرة العلمية استكشاف الابتكارات التكنولوجية في علوم الفضاء وعروض علمية لاستكشاف الكون ورحلة البشرية وجلسة لرصد البقع الشمسية وأنشطة متنوعة في القبة السماوية .



ويتضمن البرنامج محاضرات حول "ميكانيك الفضاء" و"ما وراء النجوم في الالعاب الجيوسياسية والعلمية والاخلاقية لمغامرة الفضاء" و"الفضاء في خدمة الحياة اليومية" اضافة الى ورشة علمية بعنوان "العيش في الفضاء".

ويحتفل هذا الحدث السنوي بذكرى إطلاق أول قمر صناعي من صنع الانسان سبوتنيك 4 أكتوبر 1957 وتوقيع معاهدة مبادىء أنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في 10 أكتوبر1967

يشار، الى أن الاحتفال بالأسبوع العالمي للفضاء من 4 إلى 10 أكتوبر، هو أكبر حدث عالمي في مجال الفضاء يهدف للاحتفاء بمساهمات علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحسين حياة الإنسان وإلهام الأجيال الناشئة من خلال تنظيم معارض ومحاضرات وأنشطة تثقيفية في أكثر من 90 دولة
حول العالم..


