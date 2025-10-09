وزارة التربية تفتح باب التسجيل أمام المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل أمام المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2026 بداية من يوم 22 أكتوبر الجاري إلى غاية 20 نوفمبر القادم.



ودعت وزارة التربية تلاميذ السنة الرابعة الثانوي المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة إلى القيام بعملية التسجيل عبر الموقع الالكتروني bac.education.tn لافتة الى ان طريقة تسديد معلوم الترسيم لامتحان بكالوريا 2026 سيكون بصيغة الخلاص الالكتروني عن طريق طابع جبائي الكتروني بقيمة 22 دينار.

