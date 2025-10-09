Babnet   Latest update 23:06 Tunis

تصفيات مونديال 2026: المنتخب الليبي يتعادل مع الرأس الأخضر 3-3 ويفقد كل الآمال في التأهل للنهائيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e76db392d8b8.11813054_ofmljkqnigehp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 09 Octobre 2025
      
تعادل المنتخب الليبي لكرة القدم مع الرأس الأخضر 3-3 في المباراة، التي جمعت بينهما يوم الأربعاء بملعب طرابلس الدولي، في اطار الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ليفقد بذلك كل الآمال في التأهل للنهائيات.
وسجل للمنتخب الليبي كل من مدافع الرأس الأخضر روبرتو لوبيز خطأ في مرمى فريقه (1) وعزو المريمي (42) ومحمود الشلوي (58)، فيما حقق اهداف الراس الاخضر تيلمو أركانخو (30) وسيدني لوبيز كابرال (76) وويلي سيميدو (82).
 وضمن نفس المجموعة، فاز منتخب الكاميرون على مضيفه منتخب الموريس 2-0 فيما تعادل منتخب إيسواتيني مع ضيفه منتخب أنغولا 2-2.

ورفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة يليه منتخب الكاميرون ب18 نقطة والمنتخب الليبي ب15 نقطة والمنتخب الانغولي ب11 نقطة والمنتخب الموريسي ب5 نقاط ومنتخب ايسواتيني ب3 نقاط.


