رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثّلين عن عمال عدد من شركات المناولة

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، بعد ظهر اليوم الجمعة، بقصر باردو، ممثلين عن عمال عدد من شركات المناولة المنتصبة بولاية تطاوين ممن تمّ الاستغناء عنهم والمعتصمين منذ قرابة الشهر أمام مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور مصطفى البوبكري النائب عن دائرة تطاوين الجنوبية - بئر الاحمر – غمراسن.



وأعرب ممثّلو عمّال المناولة عن عميق استيائهم من عدم انتفاعهم بالإدماج وفق ما ينصّ عليه قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في ماي 2025، لا سيما الفصل الثامن منه، باعتبار أن جلّهم مرسّمون وتتراوح أقدميتهم في شركاتهم بين 8 و29 سنة.

