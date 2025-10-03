رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثّلين عن عمال عدد من شركات المناولة
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، بعد ظهر اليوم الجمعة، بقصر باردو، ممثلين عن عمال عدد من شركات المناولة المنتصبة بولاية تطاوين ممن تمّ الاستغناء عنهم والمعتصمين منذ قرابة الشهر أمام مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور مصطفى البوبكري النائب عن دائرة تطاوين الجنوبية - بئر الاحمر – غمراسن.
وأعرب ممثّلو عمّال المناولة عن عميق استيائهم من عدم انتفاعهم بالإدماج وفق ما ينصّ عليه قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في ماي 2025، لا سيما الفصل الثامن منه، باعتبار أن جلّهم مرسّمون وتتراوح أقدميتهم في شركاتهم بين 8 و29 سنة.
كما تطرقوا الى ظروف طردهم، دون اعتبار لحقوقهم ولكرامتهم. وعبّروا عن أملهم في التدخّل العاجل لإرجاعهم الى مواطن شغلهم بالنظر الى وضعياتهم الاجتماعية الصعبة.
وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه لما تمت اثارته من مشاغل، مبرزا سعي نواب الشعب الى المساهمة في معالجة الوضعيات الاجتماعية والمهنية والانصات الدائم الى مشاغل المواطن والتفاعل معها والعمل على معالجتها ولاسيما من خلال دوره التشريعي.
