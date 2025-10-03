تنظيم يوم قابس للسياحة في 12 اكتوبر 2025 للتعريف بالمخزون السياحي والثقافي للجهة

تستعد ولاية قابس لتنظيم "يوم قابس للسياحة" يوم 12 اكتوبر 2025 من اجل التعريف بالمخزون السياحي والثقافي للجهة.



وستشهد هذه التظاهرة، التي تنتظم تحت إشراف ولاية قابس وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للسياحة والثقافة، بقابس ومطماطة، مشاركة وفود إعلامية وصانعي محتوى من دول أوروبية، بهدف الترويج لصورة قابس كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الجبال والصحراء والواحات والبحر.



وسيكون برنامج التظاهرة ثريًا ومتنوّعًا بين الزيارات والجولات السياحية، فضلا عن تنظيم الملتقى الجهوي حول "آفاق تطوير السياحة بقابس"، إضافة إلى أنشطة ثقافية وفنية وحفل موسيقي ضخم يختتم فعاليات اليوم الأول.كما ستخصص جلسات عمل ثنائية بجربة لبحث فرص التعاون والشراكة مع مهنيي القطاع السياحي.ويتضمن برنامج هذه التظاهرة السياحية الترويجية بداية من يوم 12 اكتوبر الجاري تنظيم جولة وزيارات لأبرز المواقع السياحية من ذلك دخيلة توجان والزراوة وشنني قابس وقرماسة ومطماطة والديار البربرية الى جانب واحة قابس وسوق جارة.وسيتم بالمناسبة تنظيم الملتقى الجهوي للسياحة "يوم قابس للسياحة" بالتركيز على عدة محاور من ابرزها قابس السياحية: المشاكل والعراقيل ومن نقطة عبور إلى نقطة إقامة علاوة على محور قابس كوجهة سياحية متكاملة (المتحف العسكري بخط مارث، جبال الظاهر، واحات شنني، الحمامات الاستشفائية بالحامة والقبايات، سوق جارة، شاطئ الليماوة والزارات).