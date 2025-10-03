الدوري العالمي للكاراتي (بطولة كوالامبور): التونسية تسنيم المساكني تحرز فضية وزن ما فوق 68 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dfe6925801c0.67413304_imnhkpqgoflje.jpg width=100 align=left border=0>

احرزت التونسية تسنيم المساكني الميدالية الفضية لمنافسات وزن ما فوق 68 كلغ ضمن بطولة كوالامبور الماليزية للكاراتي المندرجة ضمن سلسلة الدوري العالمي للعبة اثر خسارتها امام لاعبة النيبال اريكا غورونغ بنتيجة صفر-2 في الدور النهائي اليوم الجمعة.



وكانت تسنيم المساكني ازاحت في طريقها الى الدور النهائي البولونية جوليا دانيسزفيسكا في الدور نصف النهائي (5-1) والشيلية خافييرا غونزاليز لافين في الدور ربع النهائي (4-صفر) والاكرانية يوليا كروت في الدور ثمن النهائي (1-صفر) والايطالية اورورا ابوزو في الدور السادس عشر (6-صفر).

