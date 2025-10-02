Babnet   Latest update 12:32 Tunis

منظمة الأطباء الشبان تدعو الدبلوماسية التونسية للتدخل للدفاع عن المختطفين التونسيين في "أسطول الصمود"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f8ba415a1e55.64555693_emhqijogklpfn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 12:21 قراءة: 1 د, 10 ث
      
نددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بما وصفته بـ "الاعتداء غير القانوني" الذي تعرض له أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة في عرض البحر، وما تبعه من اختطاف المشاركين الذين كانوا متجهين نحو القطاع لإيصال مساعدات إنسانية.

ودعت المنظمة في بيانها الصادر، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، الدبلوماسية التونسية ووزارة الخارجية إلى التدخل العاجل للدفاع عن مصالح التونسيين المختطفين لدى قوات الاحتلال.




وحثّت المنظمة جميع منظوريها والمواطنين على المشاركة في الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات المفتوحة التي دعت إليها تنسيقية أسطول الصمود المغاربي، مؤكدة أن النزول إلى الشارع بـ الميدعات البيضاء بات "واجبًا الآن" لمساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن المعتقلين.

التونسيون المعتقلون

وبحسب الفريق القانوني للأسطول، فقد بلغ عدد التونسيين المعتقلين حتى الآن 16 شخصًا، من بينهم:

* أنيس عباسي
* محمد علي
* لطفي حاجي
* أشرف خوجة
* محمد مراد
* وائل نوار
* ياسين قايدي
* غسان هنشيري
* مازن عبد اللاوي
* نبيل الشنوفي
* عبد الله المسعودي
* عزيز ملياني
* نور الدين سلواج
* سيرين غرايري
* جهاد الفرجاني
* خليل الحبيبي


يُذكر أن حوالي 50 سفينة انطلقت منذ أيام ضمن أسطول الصمود العالمي متجهة نحو غزة، محملة بالمساعدات الإنسانية وخاصة المستلزمات الطبية، في سابقة هي الأولى من نوعها بهذا الحجم. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه القطاع المحاصر منذ 18 عامًا أوضاعًا كارثية، حيث تشير التقديرات إلى سقوط أكثر من 65 ألف قتيل وقرابة 167 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة مئات المدنيين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315869


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:30
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-20
23°-20
25°-19
28°-20
26°-21
  • Avoirs en devises
    24230,2

  • (01/10)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42148 DT        1$ =2,91184 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    