منظمة الأطباء الشبان تدعو الدبلوماسية التونسية للتدخل للدفاع عن المختطفين التونسيين في "أسطول الصمود"

نددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بما وصفته بـ "الاعتداء غير القانوني" الذي تعرض له أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة في عرض البحر، وما تبعه من اختطاف المشاركين الذين كانوا متجهين نحو القطاع لإيصال مساعدات إنسانية.



ودعت المنظمة في بيانها الصادر، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، الدبلوماسية التونسية ووزارة الخارجية إلى التدخل العاجل للدفاع عن مصالح التونسيين المختطفين لدى قوات الاحتلال.

