وزير الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لبوركينافاسو لدى تونس
تسلّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لبوركينافاسو لدى الجمهورية التونسية "أبولينار سوادوغو".
وثمن النفطي خلال اللقاء، عراقة ومتانة العلاقات التونسية البوركينية، حيث احتفل البلدان السنة الماضية بمرور ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسيّة بينهما، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.
وشدّد على أهمية متابعة نتائج الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية البوركينية المنعقدة بواقادوغو يومي 1 و2 جويلية 2024 ، والتي توُّجت بالتوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون بين البلدين، مؤكّدا للسفير الجديد حرص السلطات التونسية على توفير جميع التسهيلات اللازمة والظروف الملائمة للاضطلاع بمهامه على أحسن وجه.
من جهته، أكّد السفير البوركيني المعيّن، حرصه على مزيد توطيد أواصر الأخوة وعلاقات التعاون مع تونس، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصحة، مبرزا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية الرائدة في هذه المجالات على المستوى الإفريقي.
