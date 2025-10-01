وزير الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لبوركينافاسو لدى تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd6d0ec664a9.22228042_jeoipfhqkgnlm.jpg width=100 align=left border=0>

تسلّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لبوركينافاسو لدى الجمهورية التونسية "أبولينار سوادوغو".



وثمن النفطي خلال اللقاء، عراقة ومتانة العلاقات التونسية البوركينية، حيث احتفل البلدان السنة الماضية بمرور ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسيّة بينهما، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.

