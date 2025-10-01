المهدية-: النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيقي ضد 5 أنفار بتهم تتعلق بالمواد المخدرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطبري، الأربعاء في تصريح ل"وات"، أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد 5 أنفار بتهم تتعلق بالمواد المخدرة.



وأوضح شطبري أن دورية أمنية اشتبهت في أحد الأشخاص في الطريق العام وبتفتيشه وهاتفه الجوال تفطنت إلى وجود خطابات بينه وبين شخص ثان تتعلق ببيع مواد مخدرة.

