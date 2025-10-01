Babnet   Latest update 21:13 Tunis

المهدية-: النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيقي ضد 5 أنفار بتهم تتعلق بالمواد المخدرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 18:59
      
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطبري، الأربعاء في تصريح ل"وات"، أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد 5 أنفار بتهم تتعلق بالمواد المخدرة.

وأوضح شطبري أن دورية أمنية اشتبهت في أحد الأشخاص في الطريق العام وبتفتيشه وهاتفه الجوال تفطنت إلى وجود خطابات بينه وبين شخص ثان تتعلق ببيع مواد مخدرة.



وأكد عند التحري معه أن الطرف الثاني يقوم بتزويده بالمادة المخدرة وهو ما دفع الدورية إلى التنقل إلى مكان المذكور ونصب كمين والإطاحة به داخل مستودع رفقة ثلاثة أشخاص آخرين.

وعثرت الوحدات الأمنية بالمكان على قرص مخدر إلى جانب وجود مكالمات هاتفية تربط هذه المجموعة وموضوعها وتشير إلى وجود وفاق للاتجار بالمخدرات.
وفسر المتحدث أن التهم الموجهة لكل الأفراد في هذا الملف تتمحور حول الانخراط والمشاركة في عصابة داخل البلاد لارتكاب جرائم المخدرات.
وتشمل التهم المسك والحيازة والملكية والعرض والتنقل والتوسط والشراء والاحالة والتسليم والتوزيع لمادة مخدرة تندرج ضمن الجدول "ب".


