المعرض الكوني أوساكا 2025: اختتام فعاليات أسبوع السياحة التونسيّة الإربعاء

وقالت مديرة الإدارة المركزيّة للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة، رجاء عمّار، أن أسبوع السياحة التونسيّة في أوساكا يندرج في إطار تنويع الأسواق وبرنامج التنمية السياحة الراقية، مشيرة إلى أن تونس تتجه بشكل متزايد نحو حملات ترويجية موجهة حسب خصوصيات كل سوق.وفي هذا السياق، ذكرت بمشاركة تونس في الصالون الدولي للسياحة الذي أقيم في ناغويا، اليابان، من 25 إلى 28 سبتمبر 2025.وأعربت عمّار عن عميق رضاها للاهتمام البالغ، الذي أبداه الزوّار بالجناح الوطني منذ انطلاق المعرض الكوني، منذ أفريل 2025، مشيرة إلى أنّ هذا "الاهتمام يؤكد أن تونس ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي ملتقى للحضارات وأرض انفتاح وضيافة".من جهته، استعرض مسؤول التسويق الرقمي بالديوان الوطني للسياحة، أنيس برادعي، مختلف الوجهات السياحية التونسيّة. ولفت إلى أنّه"من قرطاج إلى تطاوين مرورا بالصحراء، تختلف المشاهد الطبيعية الفريدة وتوفر للسائح الباحث عن الأصالة رحلة غنية بالثقافة والألوان".وأوضح في تصريح إعلامي، أنّ أسبوع السياحة التونسيّة يندرج ضمن استراتيجية وزارة السياحة القائمة على الترويج للسياحة الثقافية ورقمنة محامل الترويج السياحي منوّها أنّه تمّ، بهذه المناسبة، تطوير وسيلتين رقميتين باللغة اليابانية، مع التركيز على المناطق والمعالم المصنّفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، نظرا للاهتمام الخاص، الذّي يوليه السائح الياباني للثقافة والتاريخ.وأشار إلى أنّ "السياح اليابانيين هم من بين السيّاح الأكثر إنفاقا، ويفضلون غالبا الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى الربيع الموالي، وهو ما يساهم في القطع مع موسميّة النشاط السياحي".وأفاد برادعي بأنّ وزارة السياحة تعمل، حاليا، على تطوير موقع "gotunisia.jp"، الذي أُنشأ في إطار التعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية، التّي تحتفل السنة القادمة بمرور 50 سنة على علاقات التعاون مع تونس.ويتضمن البرنامج، أيضا، وفق قوله، تطوير خمسة محامل رقمية للترويج السياحي وتنظيم زيارة استطلاعية إلى تونس خلال ديسمبر 2025، لوكالات الأسفار اليابانية.من ناحيتها، صرّحت مديرة الجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، ريم مرنيسي، لوسائل الإعلام أن مشاركة تونس في المعرض الكوني بأوساكا هو بهدف إبراز التنوّع الثقافي للبلاد وتوجهها نحو الابتكار.وأضافت أن أيّام السياحة والصناعات التقليدية ساهمت في الترويج للثروة السياحية والحرفية لتونس لدى جمهور آسيوي مختلف عن الأسواق التقليدية ومشهور بتفضيله للسياحة الثقافية.ومن خلال عرض أزياء اللباس التقليدي، سعى الديوان الوطني للصناعات التقليدية، حسب المرنيسي، إلى الترويج لقطاع ذي إمكانيات واعدة وتسليط الضوء على الجانب الأصيل والحديث والعملي في آن واحد للزي التقليدي التونسي.يذكر أن تونس تشارك، من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025، في المعرض الكوني "أوساكا 2025"، الذي يتمحور حول "تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا". ومن المتوقع أن يستقبل هذا المعرض حوالي 28 مليون زائر، من بينهم 3،5 مليون أجنبي.ويشارك في المعرض 158 بلد، وهو أكبر عدد للمشاركين في تاريخ المعارض الكونية، التّي انتظمت في اليابان.