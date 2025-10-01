Babnet   Latest update 21:13 Tunis

اليوم الوطني التحسيسي للوقاية من المخدرات يوم السبت 4 أكتوبر 2025 بمدينة الثقافة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd4eb80722e6.11293516_oqlnpmgjkhief.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 01 Octobre 2025
      
تنظم وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة التربية، السبت 4 أكتوبر 2025، بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، اليوم الوطني التحسيسي للوقاية من المخدرات وذلك في اطار مجهودات الوزارة لمكافحة المخدرات والتوقي من أخطارها.

وينتظم هذا اليوم بصفة متزامنة في كل من سوسة وطبرقة وجزيرة جربة بمشاركة ثلة من الاطارات التربوية والمندوبين الجهويين للتربية وعدد من ممثلي المراكز المندمجة للطفولة وجمعيات مكافحة الادمان.



ويحضر هذا اليوم، أيضا، المديرين العامين لوزارات الداخلية والصحة والشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والمراة والاسرة والطفولة وكبار السن اضافة الى الولاة والمعتمدين ورؤساء المراكز النموذجية لشرطة الجوار وممثلين عن المجالس المحلية للأمن.

كما يهدف الى تعزيز الوعي بمخاطر استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المدرسي وتمكين الاطار التربوى من آليات الرصد المبكر والتعامل مع الحالات المشبوهة الى جانب دعم التعاون بين المؤسسات التربوية والهياكل الامنية والصحية في مجال الوقاية من المخدرات.

ويتضمن البرنامج مداخلات حول التعريف بأنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وعرض عينات ملموسة لمختلف أنواع المخدرات الى جانب التأثيرات النفسية والجسدية لتعاطي المخدرات وعلامات الادمان وكيفية رصد التغيرات السلوكية للمستهلكين الى جانب تنظيم جلسة نقاش مفتوحة بين كافة المتداخلين حول آليات التنسيق والتواصل والاعلام والتبليغ عن حالات استهلاك المخدرات .


