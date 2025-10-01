اليوم الوطني التحسيسي للوقاية من المخدرات يوم السبت 4 أكتوبر 2025 بمدينة الثقافة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd4eb80722e6.11293516_oqlnpmgjkhief.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة التربية، السبت 4 أكتوبر 2025، بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، اليوم الوطني التحسيسي للوقاية من المخدرات وذلك في اطار مجهودات الوزارة لمكافحة المخدرات والتوقي من أخطارها.



وينتظم هذا اليوم بصفة متزامنة في كل من سوسة وطبرقة وجزيرة جربة بمشاركة ثلة من الاطارات التربوية والمندوبين الجهويين للتربية وعدد من ممثلي المراكز المندمجة للطفولة وجمعيات مكافحة الادمان.

