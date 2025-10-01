"تطوير كرة القدم التونسية يتطلب مراجعة شاملة لظروف تكوين اللاعبين و المدربين (منذر الكبير)

شدد منذر الكبير المدرب المكلف بالتطوير بالجامعة التونسية لكرة القدم ان الارتقاء بمستوى كرة القدم يمر عبر مراجعة شاملة لظروف ومعايير تكوين اللاعبين والمدربين بعد ان اثبت التشخيص العميق للواقع ان مسار تكوين اللاعبين والمدربين المعمول به حاليا محدود وساهم في تدني مستوى اللاعب التونسي الناشط في البطولة المحلية.

واشار الكبير في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاربعاء بمقر الجامعة وخصصها لاستعراض الخطوط الكبرى لخارطة طريق الادارة الفنية والتوجهات الكبرى لتطوير التكوين والتنافسية والنتائج الدولية للمنتخبات الوطنية الى ان مرحلة التشخيص ستتبعها مرحلة التخطيط والتنفيذ التي تتطلب ضخ الامكانيات ومجهودات جماعية من اجل وضع نظام مغاير يساهم في تغيير المشهد الحالي على مستوى الاندية والمنتخبات الوطنية.

واوضح ان "وضع هذه الاستراتيجية جاء بعد عملية تشخيص للواقع وتحديد مكامن القوة والضعف ومنه تم ضبط بقية المراحل من تحليل ذلك الواقع و ضبط استراتيجية واقعية ثم التنفيذ مع تحديد اليات للرقابة الذاتية لذلك التنفيذ حيث ان واقع الحال ينطوي على ضعف كبير على مستوى تكوين اللاعبين الشبان والارتقاء الى متطلبات الكرة العالمية يمر قسرا عبر الاستثمار في هذا الجانب ووضع الميزانيات الضرورية".



وتابع المدرب الوطني المكلف بالتطوير ان "المرحلة القادمة للمنتخبات الوطنية وكرة القدم التونسية عامة ستسير وفق مبادئ عامة وهي التضامن والالتزام والاحترام والمسؤولية والتميز وهذا يتطلب عملا هيكليا كبيرا تنخرط فيه كل الاطراف المتدخلة من جامعة ووزارتي الشباب والرياضة والتربية من اجل الاقتداء بالتجارب الاوروبية المقارنة من خلال معالجة اشكال الزمن المدرسي الذي يعد عائقا اساسيا في تطوير التكوين لدى الاصناف الشابة حيث لا توفر الاندية التونسية حاليا سوى 20 بالمائة من الحاجيات التدريبية للاعبين الشبان (هناك نقص بحوالي 8 ساعات اسبوعيا) وهذا ما يفسر تواضع مستوى لاعبيي البطولة التونسية".واكد الكبير على "اعادة الروح لمركز التربصات ببرج السدرية انطلاقا من العام القادم وتاهيله حتى يكون مركزا نموذجيا يحتضن تدريبات المنتخبات السنية مع توفير خدمات الاعاشة والاقامة والدراسة فضلا عن تعزيز دور المراكز الجهوية مع تاهيل مركز تربصات المنزه المحاذي لمقر الجامعة عبر تجهيز 3 ملاعب ونزل الاقامة والتنسيق مع المعهد الرياضي فيما يهم تدريبات النخبة الشابة للاعبي كرة القدم اذ ان تنفيذ خارطة الطريق يتطلب مجهودات جماعية تنخرط فيها كل الهياكل العمومية وكذلك فتح المبادرات للقطاع الخاص من اجل الانخراط في هذا المسار ".وفي خصوص العمل صلب الاندية اشار الكبير الى انه "سيقع تقديم مساعدات وتشجيعات لمختلف الاندية التي تنخرط في مسالة الاستثمار في التكوين القاعدي والعناية بالاصناف الشابة بتوفير ظروف ومعايير مضبوطة وسيقع مد مدربي الشبان بادلة خاصة بالتدريبات من اجل اعتمادها صلب انديتهم كما سيتم تغيير القوانين بطريقة يشترط في مدربي فرق الرابطة الاولى ومساعديهم الحصول على شهادة كاف برو انطلاقا من الموسم الرياضي 2029-2030 وستسعى الادارة الفنية الى الرفع من نسق دورات اشهاد المدربين في مختلف الاصناف مع توفير وحدة اشهادية خاصة بكيفية التعامل مع اللاعبين الشبان ".وابرز المدرب الوطني المكلف بالتطوير ان الادارة الفنية تواصل العمل في ملف استقدام اللاعبين ذوي الجنسية التونسية الناشطين في مختلف البطولات الاوروبية بالتنسيق التام مع الادارة الرياضية للمنتخبات الوطنية حيث تم الى حد الان وفي ظرف 6 اشهر انتقاء 229 لاعبا ولاعبة في مختلف الاعمار لتدعيم كل المنتخبات الوطنية ".وختم الكبير بالتاكيد على ان عمل الادارة الفنية للجامعة مستقل عن عمل الجهاز الفني للمنتخب الاول وان التركيز منصب على مسالة التكوين وتطوير الفلسفة الكروية لدى منتخبات الاصناف الشابة عبر تعزيز عدد من العناصر الفنية اهمها امتلاك الكرة والجراة بمقارعة اي منتخب منافس مهما كان اسمه او حجمه الكروي.