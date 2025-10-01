بطولة الرابطة 1: الملعب التونسي يحافظ على الصدارة والترجي ينفرد بالوصافة
حافظ الملعب التونسي على صدارته لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد أن عاد بتعادل إيجابي (1-1) من ملعب سوسة أمام النجم الساحلي، في إطار الدفعة الثالثة من الجولة الثامنة التي جرت اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.
النجم الساحلي – الملعب التونسي (1-1)
النجم الساحلي – الملعب التونسي (1-1)
شهد اللقاء أجواء حماسية، رغم النقص العددي المبكر للنجم الساحلي عقب إقصاء المهاجم راقي العواني في الدقيقة 9. ورغم ذلك، تمكن أصحاب الأرض من افتتاح النتيجة عبر محمد سعيد بن معزوز (66).
وردّ الملعب التونسي في الدقائق الأخيرة عن طريق المهاجم ريان السماعلي (88)، الذي عادل النتيجة برأسية محكمة، قبل أن يُقصى بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (90+2).
بهذا التعادل، رفع الملعب التونسي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.
مستقبل المرسى – الترجي الرياضي (0-3)واصل الترجي الرياضي ملاحقته لمتصدر الترتيب، بعد أن حقق فوزاً عريضاً على مستقبل المرسى بثلاثية نظيفة في ملعب عبد العزيز الشتيوي.
تداول على التسجيل كل من:
* محمد أمين توغاي (45)
* فلوريان دانهو (67)
* أشرف الجبري (90+3)
وبهذا الانتصار، رفع الترجي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، فيما بقي مستقبل المرسى في المرتبة الثانية عشرة بـ 7 نقاط.
النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري (0-0)في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، انتهى الحوار الكلاسيكي بين النادي الصفاقسي وضيفه الاتحاد المنستيري على نتيجة التعادل السلبي.
ورغم بعض الفرص من الجانبين، لم ينجح أي منهما في هز الشباك، لتشهد المباراة إقصاء لاعب الاتحاد فابريس زيغي في الدقيقة (90).
وبهذا التعادل، أصبح رصيد الاتحاد المنستيري 14 نقطة في المركز الخامس، في حين يملك النادي الصفاقسي 10 نقاط في المرتبة التاسعة.
النتائج:
الأربعاء 1 أكتوبر 2025* مستقبل المرسى 0 – 3 الترجي الرياضي
محمد أمين توغاي (45) / فلوريان دانهو (67) / أشرف الجبري (90+3)
* النجم الساحلي 1 – 1 الملعب التونسي
محمد سعيد بن معزوز (66) – ريان السماعلي (88)
* النادي الصفاقسي 0 – 0 الاتحاد المنستيري
الأحد 28 سبتمبر 2025* النادي الإفريقي 2 – 0 اتحاد بن قردان
فراس شواط (15 ض ج، 61)
* النادي البنزرتي 1 – 0 شبيبة القيروان
أحمد العمري (50)
* الأولمبي الباجي 1 – 0 نجم المتلوي
إسلام الشلغومي (12)
* الترجي الجرجيسي 1 – 3 مستقبل سليمان
اينوسون نشوتي (45) – جاك ديارا (4) / منوبي الحداد (42 ض ج) / كيبا سووي (88 ض ج)
الجمعة 26 سبتمبر 2025* شبيبة العمران 2 – 1 مستقبل قابس
سامي همامي (7) / هارون الكوكي (82) – حسني قزمير (40)
الترتيب بعد الجولة الثامنة| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه | النقاط |
| ------- | ----------------- | - | - | - | - | -- | -- | ---- | ------ |
| 1 | الملعب التونسي | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 18 | |
| 2 | الترجي الرياضي | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 17 | |
| 3 | النادي الإفريقي | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 16 | |
| 4 | الترجي الجرجيسي | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 16 | |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 14 | |
| 6 | النادي البنزرتي | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | |
| 7 | شبيبة العمران | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | |
| 8 | نجم المتلوي | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | |
| 9 | شبيبة القيروان | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 10 | |
| 10 | النادي الصفاقسي | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | |
| 11 | النجم الساحلي | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | |
| 12 | مستقبل المرسى | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | |
| 13 | مستقبل سليمان | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | |
| 14 | اتحاد بن قردان | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | |
| 15 | مستقبل قابس | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | |
| 16 | الأولمبي الباجي | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315828