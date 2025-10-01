بطولة الرابطة 1: الملعب التونسي يحافظ على الصدارة والترجي ينفرد بالوصافة

حافظ الملعب التونسي على صدارته لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد أن عاد بتعادل إيجابي (1-1) من ملعب سوسة أمام النجم الساحلي، في إطار الدفعة الثالثة من الجولة الثامنة التي جرت اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.



النجم الساحلي – الملعب التونسي (1-1)



مستقبل المرسى – الترجي الرياضي (0-3)



النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري (0-0)



النتائج:



الأربعاء 1 أكتوبر 2025



الأحد 28 سبتمبر 2025



الجمعة 26 سبتمبر 2025



الترتيب بعد الجولة الثامنة



شهد اللقاء أجواء حماسية، رغم النقص العددي المبكر للنجم الساحلي عقب إقصاء المهاجمفي الدقيقة 9. ورغم ذلك، تمكن أصحاب الأرض من افتتاح النتيجة عبر(66).وردّ الملعب التونسي في الدقائق الأخيرة عن طريق المهاجم(88)، الذي عادل النتيجة برأسية محكمة، قبل أن يُقصى بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (90+2).بهذا التعادل، رفع الملعب التونسي رصيده إلىفي الصدارة، فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عندفي المركز الحادي عشر.واصلملاحقته لمتصدر الترتيب، بعد أن حقق فوزاً عريضاً على مستقبل المرسى بثلاثية نظيفة في ملعب عبد العزيز الشتيوي.تداول على التسجيل كل من:(45)(67)(90+3)وبهذا الانتصار، رفع الترجي رصيده إلى، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، فيما بقي مستقبل المرسى في المرتبة الثانية عشرة بـفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس، انتهى الحوار الكلاسيكي بينوضيفهعلى نتيجة التعادل السلبي.ورغم بعض الفرص من الجانبين، لم ينجح أي منهما في هز الشباك، لتشهد المباراة إقصاء لاعب الاتحادفي الدقيقة (90).وبهذا التعادل، أصبح رصيد الاتحاد المنستيريفي المركز الخامس، في حين يملك النادي الصفاقسيفي المرتبة التاسعة.محمد أمين توغاي (45) / فلوريان دانهو (67) / أشرف الجبري (90+3)محمد سعيد بن معزوز (66) – ريان السماعلي (88)فراس شواط (15 ض ج، 61)أحمد العمري (50)إسلام الشلغومي (12)اينوسون نشوتي (45) – جاك ديارا (4) / منوبي الحداد (42 ض ج) / كيبا سووي (88 ض ج)سامي همامي (7) / هارون الكوكي (82) – حسني قزمير (40)| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه | النقاط || ------- | ----------------- | - | - | - | - | -- | -- | ---- | ------ || 1 | الملعب التونسي | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 18 | || 2 | الترجي الرياضي | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 17 | || 3 | النادي الإفريقي | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 16 | || 4 | الترجي الجرجيسي | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 16 | || 5 | الاتحاد المنستيري | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 14 | || 6 | النادي البنزرتي | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | || 7 | شبيبة العمران | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | || 8 | نجم المتلوي | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | || 9 | شبيبة القيروان | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 10 | || 10 | النادي الصفاقسي | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | || 11 | النجم الساحلي | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | || 12 | مستقبل المرسى | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | || 13 | مستقبل سليمان | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | || 14 | اتحاد بن قردان | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | || 15 | مستقبل قابس | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | || 16 | الأولمبي الباجي | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | |