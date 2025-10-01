دفع العلاقات التونسيّة العمانية محور لقاء رئيس البرلمان بسفير سلطنة عمان لدى تونس

أبرز رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، العلاقات التاريخية وروابط الأخوّة المتميّزة التي تجمع بين تونس وسلطنة عمان، والحرص المشترك على مزيد تعزيزها ودفع التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والثقافية، وذلك خلال لقائه اليوم الاربعاء بقصر باردو، مع سفير سلطنة عمان لدى تونس هلال بن عبد الله السناني مرفوقا بالوزير المفوّض عبد الله با عمر.



وأشار رئيس البرلمان خلال اللقاء، الى التراكمات التاريخية المتواصلة التي ساهمت في اقامة علاقات اخوّة متميّزة بين شعبي البلدين، معربا عما تحمله الجالية التونسية في سلطنة عمان من انطباعات طيبة ومن اجماع على تميّز هذا البلد الشقيق برؤيته المستقبلية والاستشرافية.



كما أكد أهمية دعم التعاون في المجال البرلماني، مشيرا في هذا الصدد، الى تكوين مجلس نواب الشعب لمجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية، والتي ستنبثق عنها مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية العمانية، بهدف تطوير العلاقات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.وأعرب عن استعداد البرلمان لاستقبال رئيس مجلس الشورى العماني على راس وفد برلماني، مبرزا أهمية تكثيف فرص اللقاء وتبادل الزيارات ومواصلة تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، بالنظر الى التطابق التام في وجهات النظر من مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جهته، أكّد سفير سلطنة عمان لدى تونس، الجذور التاريخية المتينة للعلاقات التونسية العمانية، وما تشهده من تطور دائم على مختلف الأصعدة وهم ما تجسّم خاصة عبر التواصل المستمر واللقاءات المنتظمة والمكثفة بين المسؤولين من البلدين، بما أعطى دفعا هاما للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.وشدّد في هذا الاطار، على ما تميّزت به الجالية التونسية في سلطنة عمان منذ سنوات من خبرة وكفاءة تمّت الاستفادة منها خاصة في المجالات التربوية والقضائية وكذلك في المجال الديبلوماسي، معربا عن الرغبة في تعزيز التعاون البرلماني من خلال مختلف الاليات المتاحة ولاسيما منها الزيارات المتبادلة.وأبلغ رئيس البرلمان استعداد نظيره العماني لتبادل الزيارة بين الطرفين لإعطاء الدفع اللازم للعلاقات البرلمانية، وبتكوين مجموعة صداقة برلمانية مع تونس بمجلس الشورى العماني لمواصلة التعاون والتشاور والتنسيق بين البرلمانيين من البلدين، معبرا عن شكره لمجلس نواب الشعب التونسي على دعمه لمرشح مجلس الشورى العماني لمنصب نائب رئيس البرلمان العربي.كما أبرز السفير العماني تطابق وجهات النظر بين تونس وسلطنة عمان في الدفاع عن القضايا العربية، بما يعزّز التشاور وتنسيق المواقف بين البرلمانيين من البلدين، خاصة على مستوى الهيئات والمنظمات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية.وقد حضر اللقاء، ضحى السالمي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، وماهر الكتاري عضو المجموعة التونسية بالبرلمان العربي.