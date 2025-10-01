بطولة العالم لبارا العاب القوى - التونسي ياسين القنيشي يحرز فضية مسابقة دفع الجلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dce4b3812211.36264884_miphjelfkgqon.jpg width=100 align=left border=0>

احرز التونسي ياسين القنيشي الميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة (فئة اف 36) صباح اليوم الاربعاء ضمن فعاليات بطولة العالم لبارا ألعاب القوى المقامة في العاصمة .الهندية نيودلهي.



وحقق القنيشي رمية قدرها 16م فاصل 93 (رقم قياسي افريقي جديد) خلف الروسي فلاديمير سفيريدوف الذي سجل 17م فاصل 01 (رقم قياسي جديد في بطولة العالم) بينما الت الميدالية البرونزية للروسي الاخر الان كوكواتي برمية قدرها 16م فاصل 86.

