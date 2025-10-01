Babnet   Latest update 14:35 Tunis

بطولة العالم لبارا العاب القوى - التونسي ياسين القنيشي يحرز فضية مسابقة دفع الجلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dce4b3812211.36264884_miphjelfkgqon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 01 Octobre 2025
      
احرز التونسي ياسين القنيشي الميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة (فئة اف 36) صباح اليوم الاربعاء ضمن فعاليات بطولة العالم لبارا ألعاب القوى المقامة في العاصمة .الهندية نيودلهي.

وحقق القنيشي رمية قدرها 16م فاصل 93 (رقم قياسي افريقي جديد) خلف الروسي فلاديمير سفيريدوف الذي سجل 17م فاصل 01 (رقم قياسي جديد في بطولة العالم) بينما الت الميدالية البرونزية للروسي الاخر الان كوكواتي برمية قدرها 16م فاصل 86.



وهي الميدالية الرابعة في رصيد المشاركة التونسية في هذه البطولة العالمية بعد ذهبية ياسين الغربي في سباق 400 م كراسي (فئة تي 54) وفضية مروى البراهمي في رمي الصولجان (فئة اف 32) وبرونزية روعة التليلي في مسابقة دفع الجلة (فئة أف 41).


