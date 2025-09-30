انعقاد اول اجتماع للجنة المحدثة بموجب الفصل 36 من المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة "فداء"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b6117c901f75.07852727_qjoniplgkfhem.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت مؤسسة "فداء" للاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي و الديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، اليوم الثلاثاء أن اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 36 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2025 عقدت اليوم اول اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها الممثلين عن كل من رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية.

وحسب بلاغ لمؤسسة "فداء" تمّ خلال الجلسة النظر في منهجية العمل وتحديد طبيعة الملفات الجارية المتعلقة بضحايا الاعتداءات الارهابية قبل صدور المرسوم والتي ترجع بالنظر لاختصاص اللجنة وكذلك آليات التنسيق الناجعة قصد اسناد الحقوق الى مستحقيها.

وتمّ الاتفاق على آليات عمل قصد التسوية النهائية للملفات الجارية عملا بمقاصد التشريع الرامية الى حسن الاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية وتكريمهم والوفاء لروح الشهداء الذين نذروا أرواحهم فداء للوطن.

