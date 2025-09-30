انعقاد اول اجتماع للجنة المحدثة بموجب الفصل 36 من المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة "فداء"
أعلنت مؤسسة "فداء" للاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي و الديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، اليوم الثلاثاء أن اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 36 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2025 عقدت اليوم اول اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها الممثلين عن كل من رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية.
وحسب بلاغ لمؤسسة "فداء" تمّ خلال الجلسة النظر في منهجية العمل وتحديد طبيعة الملفات الجارية المتعلقة بضحايا الاعتداءات الارهابية قبل صدور المرسوم والتي ترجع بالنظر لاختصاص اللجنة وكذلك آليات التنسيق الناجعة قصد اسناد الحقوق الى مستحقيها.
وتمّ الاتفاق على آليات عمل قصد التسوية النهائية للملفات الجارية عملا بمقاصد التشريع الرامية الى حسن الاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية وتكريمهم والوفاء لروح الشهداء الذين نذروا أرواحهم فداء للوطن.
وينص الفصل 36 من المرسوم على أن تحيل الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية ملفات ضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها التي بعهدتها إلى مؤسسة فداء لمواصلة التعهد بها طبقا لأحكام هذا المرسوم.
وينص الفصل ايضا انه يتعين على جميع الهيئات واللجان المعنية بملفات شهداء الثورة وجرحاها إحالة الملفات المتوفرة لديها إلى مؤسسة فداء مصحوبة بتقارير في ختم أعمالها وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انطلاق أعمال مؤسسة فداء والتي تتولى جرد ملفات شهداء الثورة وجرحاها المحالة إليها، كما تتولى القيام بالتحيين اللازم للقائمات طبقا لأحكام قضائية أو تطبيقا لنص قانوني تكميلي.
وتتبع الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية رئاسة الحكومة وقد احدثت سنة 2016 بمقتضى امر حكومي.
يذكر ان "مؤسسة فداء" احدثت وفق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 وتشرف عليها رئاسة الجمهورية وتم تنقيح ذلك المرسوم مطلع العام الجاري.
