قابس: المطالبة بمعالجة سريعة وجذرية للملف البيئي

دعا الفرع الجهوي للمحامين بقابس اليوم الثلاثاء، في بيان نشره لعموم المواطنين، الى التدخل العاجل لايقاف التسربات الغازية المنبعثة من المجمع الكيميائي التونسي والتى اعتبرها "عملية موت بطيء تفتك بمواطني الجهة"، مؤكدا تمسكه بأحقية ولاية قابس ومواطنيها في العيش في مناخ صحي وبيئي سليم .

وذكّر الفرع بالتعهدات السابقة بهذا الخصوص، وخاصة قرار المجلس الوزاري المنعقد في 29 جوان 2017 والمتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة والخطرة.





واصدر بدوره فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان امس الثلاثاء، بيانا اعتبر فيه أن ما حدث بالمدرسة الاعدادية بشاطئ السلام جراء التلوث الهوائي "انتهاكا صارخا للحق في الصحة والبيئة السليمة والتعليم والأمن التي تعد حقوقا دستورية وانسانية تكفلها المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية"، مطالبا بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف لكشف كل أوجه التقصير وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تهاونه في حماية أرواح التلاميذ وسلامة المواطنين.وكان المجلس المحلي بقابس المدينة، قد دعا في بيان أصدره في أعقاب حادثة تعرض 14 تلميذا وتلميذة من تلاميذ المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام للاختناق جراء تسربات غازية من الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي استوجبت نقلهم الى المستشفى الجامعي بقابس لتلقي الاسعافات اللازمة السبت الفارط، الى التدخل واتخاذ قرار فوري بايقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة وعدم استئناف عملها الا بعد استكمال برامج التأهيل البيئي المتوقفة منذ سنوات، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما حدث بالجهة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه.كما طالب المجلس باطلاق خارطة طريق وطنية واضحة بآجال محددة لانهاء وجود الوحدات الصناعية الملوثة تدريجيا مع ضمان بدائل تشغيل وتنمية حقيقية تحفظ حقوق العاملين وتفتح المجال أمام الاستثمار والسياحة والفلاحة والصيد البحري والصناعات النظيفة، واكد على ضرورة التسريع في انجاز المشاريع البيئية المعطلة منذ سنوات ضمن جدول زمني دقيق وتركيز وحدات دائمة لرصد جودة الهواء ومتابعة الوضع الصحي للتلاميذ والأهالي.وكانت لجنة فنية مشتركة حلت في الأيام الأخيرة بولاية قابس وقامت بزيارة ميدانية لمعامل المجمع الكيميائي التونسي للوقوف على الوضعية البيئية للمعامل وتحديد اسباب التسربات.يشار الى ان مدينة غنوش قد شهدت بدورها خلال الفترة الأخيرة حوادث مماثلة، حيث تسببت الانبعاثات الغازية من المجمع الكيميائي التونسي في اختناق عدد من المواطنين، مما استوجب نقلهم الى المركز الصحي بالمدينة لتلقي الاسعافات اللازمة.