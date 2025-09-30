مراسلو الصحافة الدولية يطالبون رئاسة الحكومة بتسوية عاجلة لملف تراخيص عملهم
طالب مراسلو الصحافة الدولية، رئاسة الحكومة، خلال إجتماع اليوم الثلاثاء مع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بمقر النقابة بالعاصمة، بتسوية عاجلة لملف تراخيص عملهم، لتمكينهم من ممارسة عملهم في ظروف قانونية وشفافة.
ودعوا إلى وضع حد فوري للتعطيلات والتضييقات المتكررة التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم، والتي بلغت حدّ اقتياد عدد منهم إلى مراكز الأمن، بدعوى غياب التراخيص التي لم يقع تجديدها منذ أكثر من شهرين، وهو ما يحيل البعض منهم على البطالة ويُعيق أداء عملهم، وفق ما جاء في بلاغ نشرته نقابة الصحفيين.
كما طالب مراسلو الصحافة الدولية، بضمان مناخات عمل آمنة وملائمة، كما تنص على ذلك النصوص القانونية التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام وحقوق الإنسان.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، في نهاية الاجتماع على تمسّك النقابة بالدفاع عن حق الزملاء في العمل داخل بيئة آمنة وملائمة، وضمان حصولهم على التراخيص القانونية لممارسة مهامهم.
