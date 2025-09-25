بطولة العالم للتايكوندو: تونس تشارك بـ 11 رياضيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/taekwondojo.jpg width=100 align=left border=0>

يستعد المنتخب التونسي للتايكوندو لخوض منافسات بطولة العالم، التي تحتضنها مدينة ووشي الصينية من 24 إلى 30 أكتوبر القادم، بمشاركة 11 رياضيا من الجنسين في مختلف الأوزان.



ويمثل تونس كل من:

