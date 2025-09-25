Babnet   Latest update 18:54 Tunis

بطولة العالم للتايكوندو: تونس تشارك بـ 11 رياضيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/taekwondojo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025
      
يستعد المنتخب التونسي للتايكوندو لخوض منافسات بطولة العالم، التي تحتضنها مدينة ووشي الصينية من 24 إلى 30 أكتوبر القادم، بمشاركة 11 رياضيا من الجنسين في مختلف الأوزان.

ويمثل تونس كل من:



* الرجال: محمد أمين الزغلامي (54 كغ)، نور الدين التريكي (58 كغ)، محمد خليل الجندوبي (63 كغ)، فارس بوجمعي (68 كغ)، فراس القطوسي (تحت 80 كغ)، معتز عيفاوي (فوق 87 كغ).
* النساء: عائشة الزغبي (46 كغ)، إكرام الظاهري (49 كغ)، عهود بن عون (53 كغ)، شيماء التومي (57 كغ)، وفاء المسغوني (62 كغ).

وتقام النزالات وفق النظام الإقصائي المباشر مع اعتماد اللوائح الرسمية للاتحاد الدولي، حيث يمنح البطل 140 نقطة في التصنيف العالمي والأولمبي، والوصيف 84 نقطة، إضافة إلى جوائز خاصة مثل "جائزة الروح القتالية" و"جائزة المشاركة النشيطة".

ويضم الإطار الفني والطبي المرافق للبعثة المدربين سامي الفطناسي وهشام الجندوبي، إلى جانب المعدّ البدني آدم الشعلالي وأخصائي العلاج الطبيعي أبو بكر عنتير.


