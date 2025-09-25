نقابة الصّحفيين تدعو إلى اجتماع بخصوص تعطيلات عمل مراسلي الإعلام الدّولي وتدعو الحكومة للإسراع في تجاوز هذا الإشكال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/snjt.jpg width=100 align=left border=0>

دعت النّقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الدّولية لحضور الاجتماع العام الذي سيعقد في مقر النقابة يوم 30 سبتمبر الجاري للتداول في التعطيلات لعمل المراسلين بسبب الإيقاف المؤقت لتجديد تراخيص التصوير الخارجي التي تمنح شهريا لوسائل الإعلام الدولية، واتخاذ الخطوات الضرورية في الصدد.



وعبّرت النقابة في بيان اليوم الخميس عن رفضها "لممارسات رئاسة الحكومة التّعطيلية" في حقّ هؤلاء الصحفيين، خاصّة وأنّ كل الإجابات التي قدمتها بخصوص هذه التعطيلات لم تكن لها أي ترجمة واقعية على عمل المراسلين، ملاحظة أنها تواصلت منذ شهر أوت الماضي مع كل الأجهزة الإدارية المعنية برئاسة الحكومة ولم تتلق بعد إجابة واضحة ودقيقة وتطمينات لحل الإشكاليات العالقة باستثناء تأكيدات متتالية أنّ الامر يتعلق بإجراءات مؤقتة لأسباب تنظيمية.

