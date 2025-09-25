نقابة الصّحفيين تدعو إلى اجتماع بخصوص تعطيلات عمل مراسلي الإعلام الدّولي وتدعو الحكومة للإسراع في تجاوز هذا الإشكال
دعت النّقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الدّولية لحضور الاجتماع العام الذي سيعقد في مقر النقابة يوم 30 سبتمبر الجاري للتداول في التعطيلات لعمل المراسلين بسبب الإيقاف المؤقت لتجديد تراخيص التصوير الخارجي التي تمنح شهريا لوسائل الإعلام الدولية، واتخاذ الخطوات الضرورية في الصدد.
وعبّرت النقابة في بيان اليوم الخميس عن رفضها "لممارسات رئاسة الحكومة التّعطيلية" في حقّ هؤلاء الصحفيين، خاصّة وأنّ كل الإجابات التي قدمتها بخصوص هذه التعطيلات لم تكن لها أي ترجمة واقعية على عمل المراسلين، ملاحظة أنها تواصلت منذ شهر أوت الماضي مع كل الأجهزة الإدارية المعنية برئاسة الحكومة ولم تتلق بعد إجابة واضحة ودقيقة وتطمينات لحل الإشكاليات العالقة باستثناء تأكيدات متتالية أنّ الامر يتعلق بإجراءات مؤقتة لأسباب تنظيمية.
ودعت في بيانها رئاسة الحكومة والمصالح الإدارية المعنية إلى الإسراع بتسوية هذا الوضع "غير الطّبيعي" وتصحيحه بما يساهم في إستمرار عمل الصحفيين المعنيين في ظروف طبيعية، مذكّرة في هذا السّياق بأن بطاقات الإعتمادات السنوية التي يحملها المراسلون كانت إلى زمن قريب كافية لوحدها للقيام بمهامهم الصحفية الخارجية.
وعبّرت النّقابة أيضا عن تخوّفها من أن يكون الإشكال متجاوزا الجانب الإداري إلى ممارسة ممنهجة تطال حرية العمل الصحفي خاصة وأن "المراسلين
المعنيين يتعرضون إلى التمييز في الدعوات لحضور الندوات الصحفية الرسمية" التي أصبحت تقتصر على الإعلام العمومي دون غيره، ويحرمون من النفاذ إلى المصادر الرسمية، حسب البيان.
