نقابة الصّحفيين تدعو إلى اجتماع بخصوص تعطيلات عمل مراسلي الإعلام الدّولي وتدعو الحكومة للإسراع في تجاوز هذا الإشكال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/snjt.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025
      
دعت النّقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الدّولية لحضور الاجتماع العام الذي سيعقد في مقر النقابة يوم 30 سبتمبر الجاري للتداول في التعطيلات لعمل المراسلين بسبب الإيقاف المؤقت لتجديد تراخيص التصوير الخارجي التي تمنح شهريا لوسائل الإعلام الدولية، واتخاذ الخطوات الضرورية في الصدد.

وعبّرت النقابة في بيان اليوم الخميس عن رفضها "لممارسات رئاسة الحكومة التّعطيلية" في حقّ هؤلاء الصحفيين، خاصّة وأنّ كل الإجابات التي قدمتها بخصوص هذه التعطيلات لم تكن لها أي ترجمة واقعية على عمل المراسلين، ملاحظة أنها تواصلت منذ شهر أوت الماضي مع كل الأجهزة الإدارية المعنية برئاسة الحكومة ولم تتلق بعد إجابة واضحة ودقيقة وتطمينات لحل الإشكاليات العالقة باستثناء تأكيدات متتالية أنّ الامر يتعلق بإجراءات مؤقتة لأسباب تنظيمية.



ودعت في بيانها رئاسة الحكومة والمصالح الإدارية المعنية إلى الإسراع بتسوية هذا الوضع "غير الطّبيعي" وتصحيحه بما يساهم في إستمرار عمل الصحفيين المعنيين في ظروف طبيعية، مذكّرة في هذا السّياق بأن بطاقات الإعتمادات السنوية التي يحملها المراسلون كانت إلى زمن قريب كافية لوحدها للقيام بمهامهم الصحفية الخارجية.

وعبّرت النّقابة أيضا عن تخوّفها من أن يكون الإشكال متجاوزا الجانب الإداري إلى ممارسة ممنهجة تطال حرية العمل الصحفي خاصة وأن "المراسلين
المعنيين يتعرضون إلى التمييز في الدعوات لحضور الندوات الصحفية الرسمية" التي أصبحت تقتصر على الإعلام العمومي دون غيره، ويحرمون من النفاذ إلى المصادر الرسمية، حسب البيان.


