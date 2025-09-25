Babnet   Latest update 09:41 Tunis

إحالة صخر الماطري على الدائرة الجنائية وحفظ التهمة في حق المنجي صفرة

Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 09:28
      
أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، صهر الرئيس السابق صخر الماطري على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته في قضية تتعلق باستيلاءات مالية.

وفي المقابل، قررت الدائرة حفظ التهمة في حق المنجي صفرة، المستشار الاقتصادي السابق برئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى قانون المصالحة الإدارية.



الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:37
12:18
06:10
04:43
