إحالة صخر الماطري على الدائرة الجنائية وحفظ التهمة في حق المنجي صفرة
أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، صهر الرئيس السابق صخر الماطري على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته في قضية تتعلق باستيلاءات مالية.
وفي المقابل، قررت الدائرة حفظ التهمة في حق المنجي صفرة، المستشار الاقتصادي السابق برئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى قانون المصالحة الإدارية.
