بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج الدفعة الأولى للجولة السادسة

Publié le Mercredi 24 Septembre 2025
      
دارت مساء الأربعاء 24 سبتمبر 2025 مباريات الدفعة الأولى من الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:

* نادي ساقية الزيت – بعث بني خيار: 29-29

* سبورتينغ المكنين – جمعية الحمامات: 25-24

* مكارم المهدية – نسر طبلبة: 31-19
* النجم الساحلي – الملعب التونسي: 27-22

الترتيب بعد الدفعة الأولى

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------------------- | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 15 | 5 |
| النادي الإفريقي | 15 | 5 |
| النجم الساحلي | 15 | 6 |
| نادي ساقية الزيت | 15 | 6 |
| سبورتينغ المكنين | 13 | 6 |
| بعث بني خيار | 13 | 6 |
| مكارم المهدية | 12 | 6 |
| الملعب التونسي | 10 | 6 |
| نادي قصور الساف | 8 | 5 |
| نادي كرة اليد بجمال | 7 | 5 |
| جمعية الحمامات | 7 | 6 |
| نسر طبلبة | 6 | 6 |

مباريات الجولة القادمة – الأربعاء 8 أكتوبر 2025

* الترجي الرياضي – نادي كرة اليد بقصور الساف (قاعة الزواوي)
* النادي الإفريقي – نادي كرة اليد بجمال (قاعة القرجاني)



