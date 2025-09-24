بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج الدفعة الأولى للجولة السادسة
دارت مساء الأربعاء 24 سبتمبر 2025 مباريات الدفعة الأولى من الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:
* نادي ساقية الزيت – بعث بني خيار: 29-29
* سبورتينغ المكنين – جمعية الحمامات: 25-24
* مكارم المهدية – نسر طبلبة: 31-19
* النجم الساحلي – الملعب التونسي: 27-22
الترتيب بعد الدفعة الأولى| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------------------- | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 15 | 5 |
| النادي الإفريقي | 15 | 5 |
| النجم الساحلي | 15 | 6 |
| نادي ساقية الزيت | 15 | 6 |
| سبورتينغ المكنين | 13 | 6 |
| بعث بني خيار | 13 | 6 |
| مكارم المهدية | 12 | 6 |
| الملعب التونسي | 10 | 6 |
| نادي قصور الساف | 8 | 5 |
| نادي كرة اليد بجمال | 7 | 5 |
| جمعية الحمامات | 7 | 6 |
| نسر طبلبة | 6 | 6 |
مباريات الجولة القادمة – الأربعاء 8 أكتوبر 2025* الترجي الرياضي – نادي كرة اليد بقصور الساف (قاعة الزواوي)
* النادي الإفريقي – نادي كرة اليد بجمال (قاعة القرجاني)
