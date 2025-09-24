بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج الدفعة الأولى للجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

دارت مساء الأربعاء 24 سبتمبر 2025 مباريات الدفعة الأولى من الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:



* نادي ساقية الزيت – بعث بني خيار: 29-29

