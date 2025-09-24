Babnet   Latest update 15:05 Tunis

المصادقة على أكثر من 1690 استثمار فلاحي بقيمة 263,8 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d3f0df0e1c95.60548269_pmkloejniqhgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 14:21
      
أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، في نشرتها الإحصائية الصادرة اليوم الأربعاء، عن المصادقة على 1690 عملية استثمار فلاحي بقيمة جملية بلغت 263,8 مليون دينار، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2025، وهو ما سيمكن من إحداث نحو 1660 موطن شغل دائم.

وأوضحت الوكالة أنّ 25 بالمائة فقط من المصادقات تخصّ مشاريع مصرح بها في 2025، مقابل 47 بالمائة لمشاريع مصرح بها في 2024، و28 بالمائة لمشاريع مصرح بها في 2023.



كما تمّ تسجيل 1018 عملية لإنشاء مشاريع جديدة بقيمة 137 مليون دينار (60 بالمائة من عدد المشاريع)، في حين خُصّصت 673 عملية لمشاريع التوسعة والتجديد بقيمة 127 مليون دينار.

وتوزعت الاستثمارات حسب القطاعات كالآتي:

* الفلاحة: 123,7 مليون دينار.
* الخدمات المرتبطة بالفلاحة: 66,4 مليون دينار.
* تربية الأحياء المائية: 58,9 مليون دينار.
* صيد الأسماك: 12,9 مليون دينار.
* التحويل الأولي للمنتجات الفلاحية والصيد البحري: 1,9 مليون دينار.

كما تمت المصادقة على:

* 303 عملية استثمارية لفائدة باعثين شبّان (32,1 مليون دينار).
* 118 عملية لفائدة باعثات نساء (12,3 مليون دينار).
* 24 عملية لتمويل الشركات الأهلية (6 ملايين دينار).

وبلغت قيمة المنح المسندة إلى هذه الاستثمارات 62,7 مليون دينار، في حين ارتفعت نسبة القروض إلى 33 بالمائة من قيمة الاستثمارات مقابل 24 بالمائة في الفترة ذاتها من 2024، وساهمت في تمويل 808 مشروعاً.

كما أشارت الوكالة إلى التصريح بـ 3674 عملية استثمارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، أي بقيمة إجمالية ناهزت 725,9 مليون دينار، منها 73 بالمائة مصرح بها عن بعد.


