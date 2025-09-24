المصادقة على أكثر من 1690 استثمار فلاحي بقيمة 263,8 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d3f0df0e1c95.60548269_pmkloejniqhgf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، في نشرتها الإحصائية الصادرة اليوم الأربعاء، عن المصادقة على 1690 عملية استثمار فلاحي بقيمة جملية بلغت 263,8 مليون دينار، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2025، وهو ما سيمكن من إحداث نحو 1660 موطن شغل دائم.



وأوضحت الوكالة أنّ 25 بالمائة فقط من المصادقات تخصّ مشاريع مصرح بها في 2025، مقابل 47 بالمائة لمشاريع مصرح بها في 2024، و28 بالمائة لمشاريع مصرح بها في 2023.

