تصفيات مونديال 2026: نسور قرطاج يختتمون المشوار بمواجهتي ساوتومي وناميبيا في رادس
كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن برنامج المنتخب الوطني خلال الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2026.
وسيواجه نسور قرطاج منتخب ساوتومي وبرنسيب يوم 10 أكتوبر القادم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة التاسعة.
أما الجولة العاشرة والأخيرة، فستجمع المنتخب التونسي بنظيره الناميبي يوم 13 أكتوبر على أرضية الملعب ذاته، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
ويُذكر أن المنتخب التونسي كان قد ضمن تأهله مبكرا إلى مونديال 2026، المقرر بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إثر فوزه على غينيا الاستوائية في مالابو يوم 8 سبتمبر الجاري (1-0) ضمن الجولة الثامنة.
وبهذا التأهل، يسجل منتخب تونس حضوره السابع في تاريخه والثالث على التوالي بعد مشاركاته في نسخ 1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022.
