Babnet   Latest update 15:05 Tunis

تصفيات مونديال 2026: نسور قرطاج يختتمون المشوار بمواجهتي ساوتومي وناميبيا في رادس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d3f0475b5b47.44803274_figepjklhoqmn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 14:20 قراءة: 0 د, 35 ث
      
كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن برنامج المنتخب الوطني خلال الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2026.

وسيواجه نسور قرطاج منتخب ساوتومي وبرنسيب يوم 10 أكتوبر القادم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة التاسعة.



أما الجولة العاشرة والأخيرة، فستجمع المنتخب التونسي بنظيره الناميبي يوم 13 أكتوبر على أرضية الملعب ذاته، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.

ويُذكر أن المنتخب التونسي كان قد ضمن تأهله مبكرا إلى مونديال 2026، المقرر بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إثر فوزه على غينيا الاستوائية في مالابو يوم 8 سبتمبر الجاري (1-0) ضمن الجولة الثامنة.

وبهذا التأهل، يسجل منتخب تونس حضوره السابع في تاريخه والثالث على التوالي بعد مشاركاته في نسخ 1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315390


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 | 2 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:37
12:18
06:09
04:42
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-22
28°-20
28°-22
27°-21
26°-21
  • Avoirs en devises
    24938,9

  • (23/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41950 DT        1$ =2,91026 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/09)   394,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    