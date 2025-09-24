تصفيات مونديال 2026: نسور قرطاج يختتمون المشوار بمواجهتي ساوتومي وناميبيا في رادس

كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن برنامج المنتخب الوطني خلال الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2026.



وسيواجه نسور قرطاج منتخب ساوتومي وبرنسيب يوم 10 أكتوبر القادم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة التاسعة.



أما الجولة العاشرة والأخيرة، فستجمع المنتخب التونسي بنظيرهيومعلى أرضية الملعب ذاته، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.ويُذكر أن المنتخب التونسي كان قد، المقرر بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إثر فوزه علىفي مالابو يوم 8 سبتمبر الجاري (1-0) ضمن الجولة الثامنة.وبهذا التأهل، يسجل منتخب تونسبعد مشاركاته في نسخ 1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022.