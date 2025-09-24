Babnet   Latest update 13:19 Tunis

وزارة الصحة تستجيب لبعض مطالب متعاقدي وزارة الصحة على أن تتم تسوية بقية الوضعيات في غضون شهر واحد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/ministeresante2024x2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Septembre 2025
      
استجابت وزارة الصحة لبعض مطالب منظوري التنسيقية الوطنية لمتعاقدي وزارة الصحة المحتجّين أمام مقرّ الوزارة، صباح اليوم الأربعاء، واعدة إياهم بالتسوية الكاملة لوضعياتهم في غضون شهر واحد، وفق ما أفاد به عضو التنسيقية كريم حبوبي.

وأوضح حبوبي ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن رئيس ديوان وزير الصحة مبروك عون الله، أعلمهم لدى استقباله وفدا عن التنسيقية، للتفاوض معهم، باستجابة الوزارة لبعض مطالبهم كحلّ وقتيّ، في انتظار تسوية وضعياتهم المهنية بطريقة تقطع تماما مع عقود التشغيل الهشّة، مما حدا بالتنسيقية الوطنية لمتعاقدي وزارة الصحّة، على إثر ذلك بالموافقة على إنهاء التحرّك الاحتجاجي الذي شرعت منذ أمس الثلاثاء.

وتتمثل المطالب التي وقعت الاستجابة إليها في توحيد جميع عقود العمل وتحيين الأجور المسداة لتتراوح بين 670 دينارا و 750 دينارا، بعد أن كانت لا تتجاوز 530 دينارا، وتمتيع المتعاقدين بجميع المنح الإجتماعية، وفق تصريح حبوبي.

وذكّر حبوبي أن التنسيقية الوطنية لمتعاقدي وزارة الصحة، انطلقت في تنظيم تحرك وطني احتجاجي أمام مقرّ وزارة الصحة، منذ أمس الثلاثاء، للمطالبة بتسوية وضعية منظوريها وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة والعادلة، وفق توصيفه.


Babnet Latest update 13:19 Tunis

