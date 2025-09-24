وزارة الصحة تستجيب لبعض مطالب متعاقدي وزارة الصحة على أن تتم تسوية بقية الوضعيات في غضون شهر واحد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/ministeresante2024x2.jpg width=100 align=left border=0>

استجابت وزارة الصحة لبعض مطالب منظوري التنسيقية الوطنية لمتعاقدي وزارة الصحة المحتجّين أمام مقرّ الوزارة، صباح اليوم الأربعاء، واعدة إياهم بالتسوية الكاملة لوضعياتهم في غضون شهر واحد، وفق ما أفاد به عضو التنسيقية كريم حبوبي.



وأوضح حبوبي ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن رئيس ديوان وزير الصحة مبروك عون الله، أعلمهم لدى استقباله وفدا عن التنسيقية، للتفاوض معهم، باستجابة الوزارة لبعض مطالبهم كحلّ وقتيّ، في انتظار تسوية وضعياتهم المهنية بطريقة تقطع تماما مع عقود التشغيل الهشّة، مما حدا بالتنسيقية الوطنية لمتعاقدي وزارة الصحّة، على إثر ذلك بالموافقة على إنهاء التحرّك الاحتجاجي الذي شرعت منذ أمس الثلاثاء.

