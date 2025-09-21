Babnet   Latest update 11:44 Tunis

مهرجان بغداد السينمائي: الوفد الرسمي التونسي يزور مقر نقابة الفنانين العراقيين،وتبادل للآراء حول الفعل الثقافي في البلدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd0d20783b5.59690541_hfjliqeogmknp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 11:09
      
ضمن فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الذي تشارك فيه تونس كضيف شرف أدى الوفد الرسمي التونسي زيارة إلى مقر نقابة الفنانين العراقيين ،حيث التقى بعدد من الفنانين العراقيين من موسيقيين، وممثلين،وفنانين
والتقى الوفد الرسمي التونسي خلال هذه الزيارة بمدير عام دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ، نقيب الفنانين العراقيين، د. جبار جودي، وكان اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول الفعل الثقافي في البلدين والاطلاع على التجربة العراقية في جميع الفنون الجميلة والسمعية البصرية صلب نقابة موحدة تعمل على دعم الإنتاج الثقافي ومساندة الفنان في الابداع والترويج
كما تطرق اللقاء وفق ما نشرته وزارة الثقافة عى صفحتها الرسمية "فايسبوك"، إلى أوجه التعاون الممكنة بين نقابة الفنانين العراقيين والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية ،خاصة في مجال السينما ،والعمل على انتاجات مشتركة تونسية عراقية
واكد نقيب الفنانين العراقيين بالمناسبة، أن ايام قرطاج المسرحية وايام قرطاج السينمائية يمثلان منارة في العالم العربي مر منهما اغلب الفنانين والنجوم العرب


