مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي

أحرزت المسرحية التونسية "على وجه الخطأ" لعبد القادر بن سعيد على ثلاث جوائز ضمن الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي ، التي انتظمت من 9 إلى 18 سبتمبر 2025 بالأردن.

وتحصلت المسرحية على جائزة العمل المتكامل و جائزة أفضل سينوغرافيا و جائزة أفضل ممثلة دور ثاني للفنانة أروى عباسي.





هذه الدورة التي انتظمت تحت شعار "معا نصنع الفرح"، شهدت مشاركة سبعة أعمال فنية من تونس وليبيا والجزائر والأردن وفلسطين وسوريا والسعودية.وفضلا عن الجوائز التي حصدتها المسرحية التونسية "على وجه الخطأ"، توزعت بقية جوائز الدورة كالتالي، حازت السعودية على أربعة جوائز عن مسرحية "كونتينر" وهي، أفضل نص مسرحي لعباس الحايك وأفضل إخراج لعقيل الخميس ، وأفضل دور أول لكميل العلي عن مسرحية "كونتينر" مناصفة مع السوري عمر الذهبي عن مسرحية "دراما الشحاذين"، وأفضل ممثلة دور أول لمريم حسين مناصفة مع الأردنية سنابل ضمره عن مسرحية "المغنية الصلعاء".في حين أُسندت جائزة أفضل ممثل دور ثاني لليبي فتحي أبو عزه عن مسرحية "عرض مسرحي للبيع"، جائزة أفضل إضاءة الأردني المعتمد المناصير عن مسرحية "المغنية الصلعاء"، وجائزة أفضل ديكور للجزائري كمال عطوش عن مسرحية "رغبة"، ، في حين حُجبت جائزة أفضل تأليف موسيقي.وجدير بالذكر أن مخرج مسرحية "على وجه الخطأ" عبد القادر بن سعيد هو ممثل ومخرج مسرحي وشاعر، يحمل في رصيده عددا هاما من الأعمال المسرحية من بينها مسرحية "السلطة الرابعة" التي أخرجها وساهم في كتابة نصها مع الصحفي ناجي الزعيري والممثل خالد هويسة، فضلا عن مساهمته في إثراء المدونة الشعرية التونسية من خلال نشره لبعض المجموعات الشعرية من بينها مجموعة "هو هذا ما يظل بيننا".