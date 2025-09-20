Babnet   Latest update 14:27 Tunis

قافلة صحية مجانية تحت شعار 'صحتك في قلبك' بالمستشفى المحلي بنبر من ولاية الكاف يوم السبت 27 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 14:07
      
من المنتظر، أن تنظم الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين، يوم 27 سبتمبر الجاري بالمستشفى المحلي بنبر من ولاية الكاف، قافلة صحية تحت شعار 'صحتك في قلبك'.

وتتضمن هذه القافلة التي تنتظم تحت اشراف وزارة الصحة والادارة الجهوية للصحة بالكاف فحوصات على القلب وخدمات صحية متخصصة

في أمراض القلب وجراحة الشرايين والاوردة لكل الفئات العمرية على غرار التخطيط على القلب والصور القلبية بالصدى .


وتهدف هذه المبادرة المجانية الى تحسين التكفل بالمرضى في مختلف الجهات ومزيد تعزيز جودة الرعاية الصحية في مجال أمراض القلب والشرايين.

الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين هي جمعية علمية مواطنة تعمل على دعم تكوين الاطباء والرفع من مستوى الخدمات الصحية لفائدة المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين .


السبت 20 سبتمبر 2025 | 28 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:21
15:41
12:20
06:06
04:39
