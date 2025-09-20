قافلة صحية مجانية تحت شعار 'صحتك في قلبك' بالمستشفى المحلي بنبر من ولاية الكاف يوم السبت 27 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن تنظم الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين، يوم 27 سبتمبر الجاري بالمستشفى المحلي بنبر من ولاية الكاف، قافلة صحية تحت شعار 'صحتك في قلبك'.



وتتضمن هذه القافلة التي تنتظم تحت اشراف وزارة الصحة والادارة الجهوية للصحة بالكاف فحوصات على القلب وخدمات صحية متخصصة

