قافلة صحية مجانية تحت شعار 'صحتك في قلبك' بالمستشفى المحلي بنبر من ولاية الكاف يوم السبت 27 سبتمبر الجاري
من المنتظر، أن تنظم الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين، يوم 27 سبتمبر الجاري بالمستشفى المحلي بنبر من ولاية الكاف، قافلة صحية تحت شعار 'صحتك في قلبك'.
وتتضمن هذه القافلة التي تنتظم تحت اشراف وزارة الصحة والادارة الجهوية للصحة بالكاف فحوصات على القلب وخدمات صحية متخصصة
وتتضمن هذه القافلة التي تنتظم تحت اشراف وزارة الصحة والادارة الجهوية للصحة بالكاف فحوصات على القلب وخدمات صحية متخصصة
في أمراض القلب وجراحة الشرايين والاوردة لكل الفئات العمرية على غرار التخطيط على القلب والصور القلبية بالصدى .
وتهدف هذه المبادرة المجانية الى تحسين التكفل بالمرضى في مختلف الجهات ومزيد تعزيز جودة الرعاية الصحية في مجال أمراض القلب والشرايين.
الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين هي جمعية علمية مواطنة تعمل على دعم تكوين الاطباء والرفع من مستوى الخدمات الصحية لفائدة المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين .
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315159