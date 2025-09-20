اريانة:جلسة عمل حول متابعـة و تقييم سير العمل بمختلف المصالـح و المرافـق العمومية بالجهـة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5de7945af0cd07.48690892_jkfnolqgheimp.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار متابعـة و تقييم سير العمل بمختلف المصالـح والمرافـق العمومية باريانة ، انعقدت جلسة عمل امس الجمعة بمقر الولاية ، وذلك تحت اشراف والي الجهة ، الوليد صنديد

واكد الوالي على ضرورة مزيد مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المُسداة، والتحلي بروح المسؤولية والانضباط ،وايلاء مشاغل و مطالب المواطنين الأولوية المطلقة

ولفت الى اهمية مزيد التنسيق والمتابعة لمختلف المشاريع ،والى دعم السلطة الجهوية ومساندتها لكل الإدارات الجهوية في صورة وجود إشكاليات

