اريانة:جلسة عمل حول متابعـة و تقييم سير العمل بمختلف المصالـح و المرافـق العمومية بالجهـة
في إطار متابعـة و تقييم سير العمل بمختلف المصالـح والمرافـق العمومية باريانة ، انعقدت جلسة عمل امس الجمعة بمقر الولاية ، وذلك تحت اشراف والي الجهة ، الوليد صنديد
واكد الوالي على ضرورة مزيد مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المُسداة، والتحلي بروح المسؤولية والانضباط ،وايلاء مشاغل و مطالب المواطنين الأولوية المطلقة
ولفت الى اهمية مزيد التنسيق والمتابعة لمختلف المشاريع ،والى دعم السلطة الجهوية ومساندتها لكل الإدارات الجهوية في صورة وجود إشكاليات
حضر الجلسة بالخصوص،المعتمد الأول و الكاتب العام للولاية ، الى جانب المعتمدين،والمديرين، والمندوبين الجهويين ،والكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات ،ومتصرفي الدوائر البلدية ،ورؤساء الدوائر بالولاية
