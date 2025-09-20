Babnet   Latest update 08:12 Tunis

اريانة:جلسة عمل حول متابعـة و تقييم سير العمل بمختلف المصالـح و المرافـق العمومية بالجهـة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5de7945af0cd07.48690892_jkfnolqgheimp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 08:12 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في إطار متابعـة و تقييم سير العمل بمختلف المصالـح والمرافـق العمومية باريانة ، انعقدت جلسة عمل امس الجمعة بمقر الولاية ، وذلك تحت اشراف والي الجهة ، الوليد صنديد
واكد الوالي على ضرورة مزيد مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المُسداة، والتحلي بروح المسؤولية والانضباط ،وايلاء مشاغل و مطالب المواطنين الأولوية المطلقة
ولفت الى اهمية مزيد التنسيق والمتابعة لمختلف المشاريع ،والى دعم السلطة الجهوية ومساندتها لكل الإدارات الجهوية في صورة وجود إشكاليات

حضر الجلسة بالخصوص،المعتمد الأول و الكاتب العام للولاية ، الى جانب المعتمدين،والمديرين، والمندوبين الجهويين ،والكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات ،ومتصرفي الدوائر البلدية ،ورؤساء الدوائر بالولاية



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315145


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 سبتمبر 2025 | 28 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:21
15:42
12:20
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet32°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
33°-22
33°-21
32°-22
27°-23
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    