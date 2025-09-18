حبوب: البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات لموسم 2025/ 2026
قرّر البنك الوطني الفلاحي رفع قيمة تمويلاته المبرمجة لموسم الحبوب 2025 /2026، لتبلغ 140 مليون دينار، وذلك لفائدة 4700 فلاح، مقابل 120 مليون دينار لفائدة 4000 فلاح خلال الموسم المنقضي.
ويعتزم البنك، وفق ما أعلن عنه مديره، أحمد بن مولاهم، الخميس، خلال اليوم الوطني لتقييم موسم الحبوب، والاستعدادات لموسم البذر القادم، مواصلة دعم منظومة الحبوب بمختلف حلقاتها من بذر وتجميع "لما له من أهمية بالغة في تعزيز الأمن الغذائي.
وشملت تمويلات البنك خلال الموسم الفارط تمويلا مباشرا، بقيمة 97 مليون دينار، لفائدة 1300 فلاح، و23 مليون دينار، عبر آليات التمويل الثلاثي ومتعهد القرض لفائدة 2700 فلاح.
وقد بلغت تمويلات التجميع خلال الموسم الفارط، أيضا، 1791 مليون دينار، لفائدة مجمعي الحبوب وهياكل التخزين.
يذكر أن كميّات الحبوب المجمّعة بمراكز التجميع على المستوى الوطني قدرت بحوالي 12 مليون قنطار، وتجاوزت بذلك معدل الكميّات المجمعة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
