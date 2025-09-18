حبوب: البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات لموسم 2025/ 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d595be7f76b8.64588012_fqhejgnpomlik.jpg width=100 align=left border=0>

قرّر البنك الوطني الفلاحي رفع قيمة تمويلاته المبرمجة لموسم الحبوب 2025 /2026، لتبلغ 140 مليون دينار، وذلك لفائدة 4700 فلاح، مقابل 120 مليون دينار لفائدة 4000 فلاح خلال الموسم المنقضي.



ويعتزم البنك، وفق ما أعلن عنه مديره، أحمد بن مولاهم، الخميس، خلال اليوم الوطني لتقييم موسم الحبوب، والاستعدادات لموسم البذر القادم، مواصلة دعم منظومة الحبوب بمختلف حلقاتها من بذر وتجميع "لما له من أهمية بالغة في تعزيز الأمن الغذائي.

