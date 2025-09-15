Babnet   Latest update 21:24 Tunis

ريال مدريد يستهل مشواره في رابطة أبطال أوروبا والاضواء مسلطة على مبابي

Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 21:19
      
يستهل ريال مدريد مسعاه للفوز بلقب رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 16 في تاريخه غدا الثلاثاء على أرضه أمام أولمبيك مرسيليا وأكد المدرب تشابي ألونسو أن كيليان مبابي يتوق للفوز بهذا اللقب ويعد أحد قادة الفريق.

وفاز المهاجم (26 عاما)، والذي ساعد فرنسا على الفوز بكأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي كأس العالم 2022، بسبعة ألقاب في البطولة الفرنسية والعديد من الجوائز الفردية لكنه لا يزال يطارد لقب رابطة أبطال أوروبا الذي يراوغه.

وانتقل مبابي إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان العام الماضي الذي شهد تتويج ناديه السابق بلقبه الأول في رابطة أبطال أوروبا بينما أخفق ريال مدريد في الدفاع عن لقب رابطة الأبطال بعد خروجه من الدور ربع النهائي على يد أرسنال.

وسجل مبابي أربعة أهداف في أربع مباريات بالبطولة الإسبانية هذا الموسم بينما تم استدعاء لاعب الوسط جود بلينغهام، الذي غاب عن بداية ريال مدريد في البطولة الإسبانية التي فاز خلالها في أربع مباريات بسبب إصابة في الكتف، للتشكيلة التي ستواجه مرسيليا.
ويصل مرسيليا إلى مدريد بانتصارين وهزيمتين من مبارياته الافتتاحية في البطولة الفرنسية وظهر الفريق بشكل قوي على أرضه لكنه خسر مباراتيه خارج أرضه وسجل تسعة أهداف في مبارياته الأربع بينما استقبلت شباكه أربعة أهداف.
وخسر ريال مدريد 1-صفر أمام ليل الفرنسي الموسم الماضي في مباراته الثانية من مرحلة البطولة، والتي تعرض خلالها لثلاث هزائم جعلته خارج الثمانية الأوائل، مما أجبر حامل اللقب على خوض الملحق للوصول إلى الأدوار الإقصائية.


