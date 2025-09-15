Babnet   Latest update 19:56 Tunis

مجلس الجهات لاتحاد الفلاحة يدعو الى توفير الاسمدة وجدولة الديون والاستعداد لموسم تحويل الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f82db15569e7.00496397_kpheinflgomqj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 19:08 قراءة: 0 د, 50 ث
      
دعا المشاركون في الاجمتاع الدوري لمجلس الجهات للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى توفير مدخلات الإنتاج من أسمدة (دي أ ب وأمونيتر) في الآجال وبالكميات المطلوبة وصرف التعويضات الناجمة عن اضرار الجوائح الطبيعية.
وشدد المجلس الذي انعقد الاثنين برئاسة رئيس المنظمة معز بن زغدان وبحضور رؤساء الاتحادات الجهوية على اهمية  كميات البذور الممتازة المتوفرة ووضعها على ذمة الفلاحين، وفق بلاغ اصدره اتحاد الفلاحين الاثنين.
ولاحظ في سياق متصل بالزراعات الكبري ضرورة توفير التمويلات الضرورية وتبسيط إجراءات الحصول عليها من قبل المنتجين وجدولة ديون الفلاحين لموسم 2023-2024

 وأوصى بالرفع في طاقة خزن زيت الزيتون لموسم 2025-2026 في جميع الحلقات مع مواصلة إسناد منح التخزين توفير الموارد المالية الضرورية لضمان حسن سير موسم الجني والتحويل والخزن لفائدة المنتجين والمصنعين والمصدرين مع التأكيد على ضرورة انخراط البنوك في إنجاح الموسم.

واكد على ضرورة إسناد الدعم اللازم لتعليب زيت الزيتون لإضفاء القيمة المضافة عليه عند التصدير التشجيع على استكشاف أسواق جديدة لترويج زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية اقتراح توجيه دعم الزيت النباتي المورد لزيت الزيتون التونسي لزيادة الاستهلاك المحلي.
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314890


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 23 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
34°-25
33°-24
30°-23
30°-23
  • Avoirs en devises
    25251,6

  • (15/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40865 DT        1$ =2,91175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/09)   1992,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    