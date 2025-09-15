مجلس الجهات لاتحاد الفلاحة يدعو الى توفير الاسمدة وجدولة الديون والاستعداد لموسم تحويل الزيتون
دعا المشاركون في الاجمتاع الدوري لمجلس الجهات للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى توفير مدخلات الإنتاج من أسمدة (دي أ ب وأمونيتر) في الآجال وبالكميات المطلوبة وصرف التعويضات الناجمة عن اضرار الجوائح الطبيعية.
وشدد المجلس الذي انعقد الاثنين برئاسة رئيس المنظمة معز بن زغدان وبحضور رؤساء الاتحادات الجهوية على اهمية كميات البذور الممتازة المتوفرة ووضعها على ذمة الفلاحين، وفق بلاغ اصدره اتحاد الفلاحين الاثنين.
ولاحظ في سياق متصل بالزراعات الكبري ضرورة توفير التمويلات الضرورية وتبسيط إجراءات الحصول عليها من قبل المنتجين وجدولة ديون الفلاحين لموسم 2023-2024
وأوصى بالرفع في طاقة خزن زيت الزيتون لموسم 2025-2026 في جميع الحلقات مع مواصلة إسناد منح التخزين توفير الموارد المالية الضرورية لضمان حسن سير موسم الجني والتحويل والخزن لفائدة المنتجين والمصنعين والمصدرين مع التأكيد على ضرورة انخراط البنوك في إنجاح الموسم.
واكد على ضرورة إسناد الدعم اللازم لتعليب زيت الزيتون لإضفاء القيمة المضافة عليه عند التصدير التشجيع على استكشاف أسواق جديدة لترويج زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية اقتراح توجيه دعم الزيت النباتي المورد لزيت الزيتون التونسي لزيادة الاستهلاك المحلي.
