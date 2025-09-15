مجلس الجهات لاتحاد الفلاحة يدعو الى توفير الاسمدة وجدولة الديون والاستعداد لموسم تحويل الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f82db15569e7.00496397_kpheinflgomqj.jpg width=100 align=left border=0>

دعا المشاركون في الاجمتاع الدوري لمجلس الجهات للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى توفير مدخلات الإنتاج من أسمدة (دي أ ب وأمونيتر) في الآجال وبالكميات المطلوبة وصرف التعويضات الناجمة عن اضرار الجوائح الطبيعية.

وشدد المجلس الذي انعقد الاثنين برئاسة رئيس المنظمة معز بن زغدان وبحضور رؤساء الاتحادات الجهوية على اهمية كميات البذور الممتازة المتوفرة ووضعها على ذمة الفلاحين، وفق بلاغ اصدره اتحاد الفلاحين الاثنين.

ولاحظ في سياق متصل بالزراعات الكبري ضرورة توفير التمويلات الضرورية وتبسيط إجراءات الحصول عليها من قبل المنتجين وجدولة ديون الفلاحين لموسم 2023-2024

