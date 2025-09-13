بنزرت: المنطقة الصناعية العزيب : منطقة نموذجية صديقة للبيئة تتجه نحو تثبيت حصولها على شهادة ايزو 14001 العالمية

وات - تعدّ المنطقة الصناعية العزيب بمعتمدية منزل جميل المساندة للقطب التنموي بولاية بنزرت من بين إحدى المناطق الصناعية النموذجية والصديقة للبيئة والتي تتجه نحو تثبيت نيلها لشهادة مطابقتها للمواصفات البيئية ايزو 14001 العالمية.

وأفاد الرئيس المدير العام للقطب التنموي رمزي الزمالي بأن المنطقة الصناعية العزيب تمتد على مساحة 68 هكتارا، أحدثت سنة 2012، وتهدف لاستقطاب الأنشطة الصناعية الغير ملوثة والصديقة للبيئة.

وأشار إلى أنه تم التفويت في المقاسم المهيئة بها والبالغ عددها 103 مقسما، ساهمت في استقطاب أكثر من 60 مؤسسة صناعية منها 17 مؤسسة دخلت طور الإنتاج بطاقة تشغيلية تجاوزت 6000 موطن شغل.



وأضاف الزمالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - وات- ، أن عملية تهيئة المنطقة الصناعية العزيب أحدثت وفق رؤية مندمجة مع البيئة الموجودة داخلها ، باعتبار أنها تقع بين بحيرات.وبين أن المنتوجات الصناعية التي تنتج بهذه المنطقة الصناعية تتمثل في استخراج مادة الجيلاتين من الطحالب والأعشاب البحرية والتعليب والصناعات الصيدلية والصناعات الميكانيكية والصناعات الغذائية.وأشار الزمالي، في ذات السياق، إلى أن القطب التنموي ببنزرت أَعدّ استراتيجيات متابعة للشركات المنتصبة بالمنطقة الصناعية وفق مدى إلتزامها بحماية المحيط والبيئة مع ملائمة أنشطتها لهذا الشرط.واوضح أن التوجه إلى تثبيت نيل هذه المنطقة الصناعية شهادة مطابقة للمواصفات البيئية ايزو 14001 لعدة اعتبارات منها سهولة ترويج هذه المنتوجات الى الخارج بسهولة إضافة إلى انتظارات الأسواق العالمية الداعية لانتاج منتوجات صناعية تكون صديقة للبيئة وتكون ذات بصمة كرتونية أقل ما يمكن وتحتوي على علامة المنشأ الخاص بها المتمثل في مكان التصنيع.وبين الزمالي، أن الشروط لنيل شهادة ايزو 14001، متوفرة بالمنطقة الصناعية العزيب من حيث جودة التهيئة والخدمات المتوفرة من مرافقة للصناعيين والتعهد والصيانة بالمنطقة والإحاطة بالمستثمرين في كل مايتعلق بالتراخيص وعملية انتدابات العملة والموظفين.من جانب آخر قال الزمالي إن القطب التنموي يعمل حاليا على إعداد الدراسات الفنية لتهيئة المنطقة الصناعية ايكولوجية جديدة بمعتمدية بنزرت الجنوبية بالجهة، مما ستوفر أكثر من 15 الف موطن شغل.وستكون هذه المنطقة قاطرة لاستقطاب الاستثمارات المباشرة، باعتبار أن ولاية بنزرت تشهد نقلة نوعية في البنية التحتية منها مشروع إحداث الجسر الجديد الذي جلب اهتمام المستثمرين وتوفر سلاسل قيمية عدة منها وجود قطب جامعي بالجهة يستقطب مجموع 11 الف طالبا وطالبة بما يمكن من توسيع البحث في هذه المنطقة الصناعية.