انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية لهيئة المحامين وسط تأكيد على ضرورة تلافي نقائص المرسوم المنظم للمهنة

قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم المزيو، لدى افتتاحه بعد ظهر اليوم الجمعة، أشغال الجلسة العامة الاعتيادية للمؤتمر المهني للهيئة، إنّ الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة (في إشارة إلى المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011)، "لا يواكب وضع المحاماة ويتضمن هنات ونقائص ومشاكل في التطبيق"، مؤكدا على وجود إجماع حول هذه المسألة.



وذكّر المزيو في كلمته بالمناسبة، بأنّه تمّ في إطار العمل على تلافي نقائص هذا المرسوم، صياغة مشروع قانون أساسي بطريقة تشاركية، تضمّن عدّة تعديلات للمرسوم وهو معروض على أنظار البرلمان، معربا عن أمله في أن تتمّ المصادقة عليه في أقرب الآجال .

