العجز التجاري لتونس يرتفع إلى 14,6 مليار دينار مع موفى أوت 2025

كشف المعهد الوطني للإحصاء في أحدث نشرية له، الجمعة 12 سبتمبر 2025، أنّ العجز التجاري لتونس بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 14.640 مليون دينار، مقابل 11.924,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.



وأوضح المعهد أنّ عجز الميزان التجاري للسلع يعزى أساسا إلى:



تطور المبادلات حسب القطاعات



المبادلات حسب المناطق الجغرافية



* عجز قطاع الطاقة بقيمة* عجز المواد الأولية والنصف مصنّعة بقيمة* عجز مواد التجهيز بنحو* عجز المواد الاستهلاكية بـوفي المقابل، سجّلبقيمة. ولوحظ أنّ العجز التجاري دون احتساب الطاقة يتقلّص إلى حدود، في حين بلغ عجز الطاقةمقابلخلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.كما بيّنت النشرية أنّمقابل 77,4% في الفترة نفسها من سنة 2024. فقد بلغت قيمة الصادراتمقابلفي 2024، فيما ارتفعت الواردات إلىمقابل* ارتفاع الصادرات في* نمو صادرات* تراجع صادراتبسبب انخفاض مبيعات المواد المكررة (504,2 م.د مقابل 1.323,2 م.د)،* تراجع صادراتنتيجة انخفاض صادرات زيت الزيتون (2.702,4 م.د مقابل 3.818,9 م.د)،* تراجع صادرات* بلغت(70,5% من الإجمالي)مقابل 28.914,8 م.د في 2024، مع ارتفاعها نحو، و، مقابل تراجعها مع* على الصعيد العربي، ارتفعت الصادرات مع* بالنسبة إلى(43,6% من الإجمالي) فقد بلغتمقابل 23.365,1 م.د في 2024، مع ارتفاعها من، وتراجعها من* خارج الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الواردات من، بينما تراجعت من