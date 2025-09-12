العجز التجاري لتونس يرتفع إلى 14,6 مليار دينار مع موفى أوت 2025
كشف المعهد الوطني للإحصاء في أحدث نشرية له، الجمعة 12 سبتمبر 2025، أنّ العجز التجاري لتونس بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 14.640 مليون دينار، مقابل 11.924,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضح المعهد أنّ عجز الميزان التجاري للسلع يعزى أساسا إلى:
* عجز قطاع الطاقة بقيمة 7.148 م.د،
* عجز المواد الأولية والنصف مصنّعة بقيمة 4.532,2 م.د،
* عجز مواد التجهيز بنحو 2.339,7 م.د،
* عجز المواد الاستهلاكية بـ 1.303,3 م.د.
وفي المقابل، سجّل قطاع المواد الغذائية فائضا بقيمة 683,2 م.د. ولوحظ أنّ العجز التجاري دون احتساب الطاقة يتقلّص إلى حدود 7.492 م.د، في حين بلغ عجز الطاقة 7.148 م.د مقابل 7.505,3 م.د خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
كما بيّنت النشرية أنّ نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت إلى 73,9% مقابل 77,4% في الفترة نفسها من سنة 2024. فقد بلغت قيمة الصادرات 41.372,4 م.د مقابل 41.512,1 م.د في 2024، فيما ارتفعت الواردات إلى 56.012,3 م.د مقابل 53.436,8 م.د.
تطور المبادلات حسب القطاعات* ارتفاع الصادرات في الفسفاط ومشتقاته (+11,9%)،
* نمو صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+6,7%)،
* تراجع صادرات قطاع الطاقة (-39%) بسبب انخفاض مبيعات المواد المكررة (504,2 م.د مقابل 1.323,2 م.د)،
* تراجع صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية (-16,2%) نتيجة انخفاض صادرات زيت الزيتون (2.702,4 م.د مقابل 3.818,9 م.د)،
* تراجع صادرات النسيج والملابس والجلد (-1%).
المبادلات حسب المناطق الجغرافية* بلغت الصادرات مع الاتحاد الأوروبي (70,5% من الإجمالي) 29.165,9 م.د مقابل 28.914,8 م.د في 2024، مع ارتفاعها نحو ألمانيا (+11,9%)، فرنسا (+8,9%)، واليونان (+59,7%)، مقابل تراجعها مع إيطاليا (-9,2%) وإسبانيا (-25,3%).
* على الصعيد العربي، ارتفعت الصادرات مع ليبيا (+7,6%)، المغرب (+44,3%)، الجزائر (+18%) ومصر (+41,1%).
* بالنسبة إلى الواردات من الاتحاد الأوروبي (43,6% من الإجمالي) فقد بلغت 24.410,7 م.د مقابل 23.365,1 م.د في 2024، مع ارتفاعها من فرنسا (+13%) وألمانيا (+9,4%)، وتراجعها من إيطاليا (-2,2%) واليونان (-29,4%) وبلجيكا (-7,5%).
* خارج الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الواردات من الصين (+31,5%) وتركيا (+13,6%)، بينما تراجعت من روسيا (-24,9%) والهند (-2,8%).
