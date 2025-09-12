Babnet   Latest update 17:19 Tunis

فيتش ترفع تصنيف تونس مع نظرة مستقبلية مستقرّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c440cfcb1171.07545465_oklmjifqghpne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 16:47 قراءة: 0 د, 14 ث
      
رفعت اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش رايتينغ" تصنيف تونس إلى 'B-'مع نظرة مستقبلية مستقرة ، بعد أن كان CCC+ في سبتمبر 2024.

وأرجعت الوكالة ، رفع التصنيف إلى تحسّن الوضع الخارجي لتونس مع إنخفاض عجز حساب المعاملات الجارية وارتفاع مرونة صافي الإستثمار الأجنبي المباشر.





