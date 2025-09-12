فيتش ترفع تصنيف تونس مع نظرة مستقبلية مستقرّة
رفعت اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش رايتينغ" تصنيف تونس إلى 'B-'مع نظرة مستقبلية مستقرة ، بعد أن كان CCC+ في سبتمبر 2024.
وأرجعت الوكالة ، رفع التصنيف إلى تحسّن الوضع الخارجي لتونس مع إنخفاض عجز حساب المعاملات الجارية وارتفاع مرونة صافي الإستثمار الأجنبي المباشر.
