فيتش ترفع تصنيف تونس مع نظرة مستقبلية مستقرّة

رفعت اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش رايتينغ" تصنيف تونس إلى 'B-'مع نظرة مستقبلية مستقرة ، بعد أن كان CCC+ في سبتمبر 2024.



وأرجعت الوكالة ، رفع التصنيف إلى تحسّن الوضع الخارجي لتونس مع إنخفاض عجز حساب المعاملات الجارية وارتفاع مرونة صافي الإستثمار الأجنبي المباشر.









