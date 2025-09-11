فريق قانوني يضم 45 محاميا ومحامية من تونس للقيام بالإجراءات القانونية قبل إبحار أسطول الصمود نحو غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c2ce5dd92bd3.70080503_hgfepnoljkmqi.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت المحامية نجاة هدريش، بأن الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي، الذي يضم 45 محاميا ومحامية تونسيين متطوعين ، سيتولى القيام بالإجراءات القانونية الأخيرة قبل إبحار الأسطول من تونس نحو غزة.



وأضافت الأستاذة هدريش، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تتمثل في تسجيل أسماء كافة النشطاء على متن كل سفينة على حدة، وإمضاء الوكالة القانونية التي تتضمن اسم ورقم السفينة أيضا، مشيرة إلى أنه تم تقديم قائمة رسمية في المحامين أعضاء الفريق القانوني للجهات المعنية لتنظيم العملية بشكل قانوني.

