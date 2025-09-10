جلسة عمل في وزارة الصحة حول المخبر الوطني للجينوم البشري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c16a3a650463.92380010_ehqpnlmkigjof.jpg width=100 align=left border=0>

أشرف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، مساء أمس الثلاثاء، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة مشروع المخبر الوطني للجينوم البشري بمعهد باستور تونس، والتي شارك فيها ممثلون عن الوزارة والمعهد وعدد من الخبراء.

وحسب بلاغ للوزارة شدّد وزير الصحّة على أن هذا المشروع يشكّل أولوية وطنية لتحقيق السيادة الصحية وتعزيز إشعاع تونس العلمي والدولي.



