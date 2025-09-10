Babnet   Latest update 17:14 Tunis

جلسة عمل في وزارة الصحة حول المخبر الوطني للجينوم البشري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c16a3a650463.92380010_ehqpnlmkigjof.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 16:07 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أشرف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، مساء أمس الثلاثاء، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة مشروع المخبر الوطني للجينوم البشري بمعهد باستور تونس، والتي شارك فيها ممثلون عن الوزارة والمعهد وعدد من الخبراء.
وحسب بلاغ للوزارة  شدّد وزير الصحّة على أن هذا المشروع يشكّل أولوية وطنية لتحقيق السيادة الصحية وتعزيز إشعاع تونس العلمي والدولي.
 

و تطرقت الجلسة لتقدم الأشغال والجوانب التنظيمية لمشروع المخبر وتم التأكيدعلى ضرورة  التسريع في الإنجاز باعتبار ان المخبر هو" مشروع وطني استراتيجي"،حسب نص البلاغ.

وسيساعد المشروع في  تطوير التشخيص المبكر والطب الشخصي بتقنيات الجينوم، وسيساهم في تقليص تكاليف العلاج والحد من إرسال التحاليل للخارج، و الحفاظ على الهوية الجينية والسيادة الرقمية،
وسيدعم المشروع العدالة الصحية ويقرب الخدمات من المواطن.
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314598


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:36
15:51
12:23
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-24
31°-23
30°-23
31°-22
33°-23
  • Avoirs en devises
    25291,4

  • (09/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40998 DT        1$ =2,90889 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/09)   751,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    