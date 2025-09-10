صفاقس: إمكانية حصول إضطراب على مواعيد سفرات اللود بين صفاقس وقرقنة المبرمجة لليوم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65a57bf462a019.52733457_lnmpfioejkhqg.jpg width=100 align=left border=0>

افادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، من ولاية صفاقس، في بلاغ لها، بانه من الممكن حصول إضطراب على مواعيد سفرات اللود بين صفاقس وجزيرة قرقنة، المبرمجة لليوم الأربعاء 10 سبتمبر.

وأوضحت الشركة في ذات البلاغ، الذى اصدرته ليلة امس الثلاثاء، أن الإضطراب المتوقع، يأتي تبعا للنشرة الجوية الخاصة عدد 148 بتاريخ 9 سبتمبر 2025، حول التقلبات الجوية المرتقبة.

وذكرت في ذات البلاغ، أنه سيتم الإعلام بكل تغيير في الابان.