بطولة الرابطة المحترفة الاولى: نعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستُجرى أيام الخميس 11 والسبت 13 والأحد 14 سبتمبر 2025، بداية من الساعة الرابعة مساءً.
الخميس 11 سبتمبر 2025
* ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – مستقبل المرسى
الحكم: باديس بن صالح / حكم الـVAR: حمزة جعيد
* الملعب البلدي ببئر بورقبة
مستقبل سليمان – الأولمبي الباجي
الحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الـVAR: حسني النايلي
* ملعب المتلوي
نجم المتلوي – شبيبة العمران
الحكم: هيثم الطرابلسي / حكم الـVAR: خليل الطرابلسي
السبت 13 سبتمبر 2025* ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – الترجي الرياضي
الحكم: نضال اللطيف / حكم الـVAR: هيثم قيراط
* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي
الحكم: محرز المالكي / حكم الـVAR: مجدي بلاغة
* ملعب بن قردان الاصطناعي
اتحاد بن قردان – النادي البنزرتي
الحكم: حسام بولعراس / حكم الـVAR: درصاف القنواطي
الأحد 14 سبتمبر 2025* ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – النادي الصفاقسي
الحكم: الصادق السالمي / حكم الـVAR: نعيم حسني
* ملعب قابس
مستقبل قابس – الترجي الجرجيسي
الحكم: خليل الجريء / حكم الـVAR: خالد قويدر
