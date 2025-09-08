سليانة: الادارة الجهوية للتجهيز تقوم بتعبيد وصيانة مجموعة من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية

تقوم الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة، في إطار الحرص على الاهتمام بتحسين البنية التحتية والطرقات، بتعبيد وصيانة مجموعة من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية.



وبين المدير الجهوي للتجهيزمهدي العوني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المسالك الريفية التي شملتها التهيئة خلال الصائفة تجاوزت 60 كم بكافة المعتمديات و من بينها مسلك الحبابسة وادي الكوكي بمعتمدية الروحية (5 كم) ومسلك السكارنة بمعتمدية الروحية (4.5 كم) ومسلك الحمادة بمعتمدية مكثر(7 كم) ومسلك الحبابسة وادي يحيي بالروحية (5كم) ومسلك أولاد بوزيان أولاد سعيد أولاد سلامة بمعتمدية سليانة الشمالية(3 كم).



كما شملت التهيئة، وفق ذات المصدر، الحي الشعبي المزقية بمعتمدية سليانة الشمالية (3كم) وتعبيد وصيانة مسلك الكريفات بمعتمدية سليانة الشمالية (3 كم) وتعبيد مسلك الرجايبية بسليانة الجنوبية (1 كم) وتعبيد مسلك السفينة بسليانة الجنوبية (3 كم) وتعبيد مسلك الصوايدية بمكثر(7 كم) وتعبيد مسلك مليتة الأخوات بمعتمدية قعفور(7 كم) وتعبيد مسلك أولاد الشيخ بمعتمدية الروحية (2 كم) وتعبيد مسلك سيدي عمر ببوعرادة (8.9 كم) وتعبيد مسلك الدخيلة برقو(2 كم).و أضاف ان اشغال تهيئة اضافية ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة بمسلك الميدانية بمعتمدية كسرى (3 كم) ومسلك الببوشة بمعتمدية الروحية (4.5 كم) ومسلك الدير أولاد يحيي ببرقو(4 كم).وأفاد بخصوص الطرقات المرقمة، بأن مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز، قامت بأشغال على مستوى الطريق الجهوية 60 بمعتمدية الكريب حيث تم الانتهاء من أشغال التغليف السطحي على مستوى الطريق وتتم حاليا مرحلتي التشوير الأفقي والعمودي على غرار انجاز الجزء المعطل من الطريق الوطنية رقم 12 بمعتمدية كسرىوكشف في نفس السياق أنه تم خلال شهر جويلية المنقضي، الإعلان عن طلب العروض الخاص بالطريق الجهوية 77 الرابط بين معتمديتي مكثر والروحية، وتم فتح العروض مع أواخر شهر أوت المنقضي، علما وأن القيمة الجملية لقسطين على طول 52 كم تجاوزت 100 مليون دينار.و قال المسؤول انه تم تخصيص 2.3 مليون دينار في إطار البرنامج الاستثنائي الخاص بمعالجة أضرار فيضانات أكتوبر 2024